Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки

25 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ новогоднего фильма «Звёзды в Сибири»
. Картину о том, как популярные артисты, без которых в России не обходится ни один Новый год, поехали на корпоратив в Сибирь и застряли в маленькой деревне, первыми посмотрели актёры проекта Сергей Светлаков
, Дмитрий Маликов
, Ольга Бузова
, Клава Кока
и Тимур Батрутдинов
, а также Тина Канделаки
, Анна Седокова
, Виктория Боня
, Женя Малахова
и многие другие.
фото: Тина Канделаки и Сергей Светлаков
фото: Ольга Бузова
фото: Тимур Батрутдинов
фото: Дмитрий Маликов
фото: Клава Кока, Тина Канделаки и Ольга Бузова
фото: Анна Седокова
фото: Виктория Боня
фото: Женя Малахова
фото: Марина Кравец
фото: Саша Новиков
Фильм «Звёзды в Сибири» в прокате с 5 декабря.
фото: Карина Каграманян
«Звёзды в Сибири»
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