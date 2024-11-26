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Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки

26 ноября
2024 год

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26 ноября 2024
25 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ новогоднего фильма «Звёзды в Сибири». Картину о том, как популярные артисты, без которых в России не обходится ни один Новый год, поехали на корпоратив в Сибирь и застряли в маленькой деревне, первыми посмотрели актёры проекта Сергей Светлаков, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Клава Кока и Тимур Батрутдинов, а также Тина Канделаки, Анна Седокова, Виктория Боня, Женя Малахова и многие другие.

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Тина Канделаки и Сергей Светлаков

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Ольга Бузова

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Тимур Батрутдинов

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Дмитрий Маликов

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Клава Кока, Тина Канделаки и Ольга Бузова

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Анна Седокова

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Виктория Боня

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Женя Малахова

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Марина Кравец

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Саша Новиков

Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки
фото: Карина Каграманян

Фильм «Звёзды в Сибири» в прокате с 5 декабря.

«Звёзды в Сибири»
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Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки фотографии
Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки фотографии
Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки фотографии
Праздник к нам приходит: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и Тина Канделаки фотографии
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