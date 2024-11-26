Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова

25 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый предпремьерный показ первой в этом году новогодней сказки «Звёзды в Сибири»
. Сюжет фильма крутится вокруг приключений компании артистов во время новогоднего чёса в Сибири
. Крупная сибирская компания приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса: Сергея Светлакова
, Ольгу Бузову
, Тимура Батрутдинова
, Клаву Коку
, Дмитрия Маликова
и Дмитрия Брекоткина.
По прилёте артисты садятся в автобус, который увозит их в маленькую, занесённую снегами деревушку, где их ожидают разные приключения: отсутствие соцсетей, ярые поклонницы, охотники-эвенки и приворотное зелье сибирской знахарки.
фото: Сергей Светлаков
фото: Дмитрий Маликов
фото: Тимур Батрутдинов
фото: Ольга Бузова
фото: Клава Кока
Гостями показа стали Тина Канделаки
, Сергей Светлаков
, Дмитрий Маликов
, Ольга Бузова
, Клава Кока
, Тимур Батрутдинов
, Анна Седокова
, Павел Комаров
, Виктория Боня
, Екатерина Скулкина
, Марина Кравец
, Наталья Еприкян
и другие.
фото: Марина Кравец
фото: Женя Малахова
фото: Карина Нигай
фото: Виктория Боня
фото: Гость показа
фото: Анна Седокова
фото: Екатерина Скулкина и Наталья Еприкян
«Звёзды в Сибири» в прокате с 5 декабря 2024 года.
фото: Тина Канделаки
«Звёзды в Сибири»
обсуждение >>