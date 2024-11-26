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Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова

26 ноября
2024 год

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26 ноября 2024
25 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый предпремьерный показ первой в этом году новогодней сказки «Звёзды в Сибири». Сюжет фильма крутится вокруг приключений компании артистов во время новогоднего чёса в Сибири. Крупная сибирская компания приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса: Сергея Светлакова, Ольгу Бузову, Тимура Батрутдинова, Клаву Коку, Дмитрия Маликова и Дмитрия Брекоткина. По прилёте артисты садятся в автобус, который увозит их в маленькую, занесённую снегами деревушку, где их ожидают разные приключения: отсутствие соцсетей, ярые поклонницы, охотники-эвенки и приворотное зелье сибирской знахарки.

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Сергей Светлаков

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Дмитрий Маликов

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Тимур Батрутдинов

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Ольга Бузова

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Клава Кока

Гостями показа стали Тина Канделаки, Сергей Светлаков, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Клава Кока, Тимур Батрутдинов, Анна Седокова, Павел Комаров, Виктория Боня, Екатерина Скулкина, Марина Кравец, Наталья Еприкян и другие.

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Марина Кравец

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Женя Малахова

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Карина Нигай

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Виктория Боня

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Гость показа

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Анна Седокова

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Екатерина Скулкина и Наталья Еприкян

Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова
фото: Тина Канделаки

«Звёзды в Сибири» в прокате с 5 декабря 2024 года.

«Звёзды в Сибири»
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Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова фотографии
Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова фотографии
Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова фотографии
Новогодний чёс: Сергей Светлаков, Клава Кока и Ольга Бузова фотографии
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