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Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени

27 ноября
2024 год

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27 ноября 2024
20 ноября состоялась премьера заключительной серии документального сериала «Близость. Поколение «Я», в котором герои открыто обсуждают собственные страхи, проблемы и вопросы, возникающие параллельно их взрослению. Проект рисует детальный портрет представителей поколений миллинеалов и зумеров — людей, родившихся в эпоху глобализации и развития цифровых технологий. Однако им предшествовали не менее интересные знаковые персонажи десятилетий, чьи ценности формировались под воздействием более агрессивных событий.

80-е

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из фильма «Курьер»

В 80-е годы в СССР на экране начали появляться образы молодых людей, которые чувствовали себя чужаками в уходящем мире, не разделяли старых ценностей и не спешили примерять новые. Как герой фильма «Курьер», который, возможно, лучше остальных понимает: прежний порядок рушится, а новый еще не скоро оформится.

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из фильма «Асса»

В то время как в «Ассе» Сергея Соловьева на первый план выходят романтизм и бунтарство молодежной культуры, которые сталкиваются с прагматизмом и цинизмом взрослых. Тот же конфликт приобретает более трагический тон в фильме «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»: герои уже не ищут выхода, а лишь фиксируют уходящую эпоху.

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из фильма «Интердевочка»

«Маленькая Вера» и «Интердевочка» дополняют портрет поздних 80-х, показывая, как перемены затрагивают личные отношения и женскую судьбу. Их героини — воплощение растерянности и протеста: одна ищет любви и смысла в мире, где рушатся семейные устои, другая — пытается выжить, выбирая между свободой и осуждением общества. Поколение, застигнутое врасплох перестройкой, объединяет цинизм, нигилизм и ощущение, что жизнь начинается с чистого листа — только вот писать на нем пока нечего.

90-е

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из фильма «Брат»

В 90-е идеалы окончательно отступили перед прагматикой выживания, а новые поколения стали искать свои способы вписаться в хаос. Герой фильма «Брат» Данила Багров, несмотря на популярность у широкого зрителя, не принадлежит конкретному поколению — он скорее анахронизм, личность вне времени, чья простота и наивная вера в справедливость контрастируют с окружением. Вокруг него крутятся выросшие на советских руинах представители поколения X и Y, пытающиеся ухватить новую реальность, где деньги решают все.

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из сериала «Бригада»

Тем же занимаются герои «Бригады» и «Бумера», осознавшие, что следование идеологии больше не приносит дивидендов. Это поколение разрывается между остатками коллективистского прошлого и индивидуалистским настоящим, где выживает сильнейший. В прошлом году зрителю об этом периоде мастерски напомнил Жора Крыжовников, показав поколение развала СССР, растущее вдали от столицы.

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из фильма «ДМБ»

Однако не все воспринимали переход между эпохами как драму. В фильме «ДМБ» цинизм и абсурдность времени, напротив, показаны через гротеск и юмор. Это поколение, выросшее на переломе эпох, учится смеяться над трагедией и оборачивать бессмыслицу в свою пользу.

Новое время

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из фильма «Духлесс»

Герои нового времени — это люди, оказавшиеся на пороге цифровой реальности. Это и топ-менеджер из «Духлесса», привыкший к глянцу, но раздавленный осознанием пустоты за внешним благополучием. И подростки из спальных районов в сериале «Школа», ищущие себя в субкультурах и неудачных романтических отношениях. И герои «Страны Саши», говорящие языком психологии, для которых самопознание становится важной частью взросления.

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из сериала «Школа»

И вебкамщицы в «Хэппи энде», и закладчики в «Смычке», и блогеры в «Капельнике» — все эти персонажи близки к окружающей нас реальности. В отличие от неудачного сериала «Клипот», в котором современная молодежь представлена с точки зрения старшего поколения, стремящегося все свести к алкоголизму, безделию и образованию за границей.

Иксеры, миллениалы, зумеры: Портреты поколений в знаковых фильмах времени
фото: Кадр из сериала «Клипот»

Смотрите третью и четвертую серии сериала «Близость. Поколение “Я”» в VK.

«Близость. Поколение «Я»
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