Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина

В мире героев из светской хроники громкие премьеры используются для огласки важных новостей из области гражданского состояния. Кто-то приберегает для светского раута свою беременность, кто-то — гигантское помолвочное кольцо, а кто-то — новую пассию. Вот и на этот раз не обошлось без сенсации. Буквально через пару дней после слуха о том, что Кристина Асмус встречается с неким продюсером, актриса раскрыла имя своего нового возлюбленного, впервые выйдя с ним в свет. Им оказался продюсер сериала Илья Бурец, за полторы недели до этого окончательно оформивший развод с бывшей женой.
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