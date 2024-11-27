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Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина

27 ноября
2024 год

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27 ноября 2024
26 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера многосерийной драмы «Первый номер» по сценарию переполненного идеями Сергея Минаева. Фильм зрителям представили режиссёр Клим Козинский и актёры Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Равшана Куркова, Саша Бортич, Ида Галич, Павел Деревянко, Александра Ребенок, Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Егор Корешков и многие-многие другие.

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Надежда Михалкова и Клим Козинский

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Евгений Цыганов

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Ида Галич

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Александра Бортич

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Равшана Куркова

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Александра Ребенок

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Ольга Сутулова

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Павел Деревянко со спутницей

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Сергей Епишев

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Дарья Авратинская и Егор Корешков

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Сергей Минаев

В мире героев из светской хроники громкие премьеры используются для огласки важных новостей из области гражданского состояния. Кто-то приберегает для светского раута свою беременность, кто-то — гигантское помолвочное кольцо, а кто-то — новую пассию. Вот и на этот раз не обошлось без сенсации. Буквально через пару дней после слуха о том, что Кристина Асмус встречается с неким продюсером, актриса раскрыла имя своего нового возлюбленного, впервые выйдя с ним в свет. Им оказался продюсер сериала Илья Бурец, за полторы недели до этого окончательно оформивший развод с бывшей женой.

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Илья Бурец и Кристина Асмус

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Кристина Асмус

Также среди гостей премьеры были все остальные российские актёры, которым просто не хватило места в сериале Любовь Аксёнова, Сергей Бурунов, Диана Арбенина, Анна Михалкова, Алла Сигалова, Евгений Стычкин, Нино Нинидзе, Слава Копейкин, Михаил Тройник, Софья Синицына, Дарья Авратинская, Рано Кубаева, Светлана Степанковская и другие.

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Диана Арбенина

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Евгений Стычкин

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Софья Синицына

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Светлана Степанковская

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Рано Кубаева

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Надежда Михалкова и Анна Михалкова с сыном

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Иван Макаревич

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Лянка Грыу

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Мила Ершова

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Алла Сигалова

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Александра Урсуляк

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Нино Нинидзе

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Сергей Бурунов

Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина
фото: Люба Аксёнова

Смотрите «Первый номер» в онлайн-кинотеатре KION с 1 декабря 2024 года.

«Первый номер»
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обсуждение >>
№ 1
TanaS   27.11.2024 - 23:40
Только хотела написать, что все понравились, но нет, на последнем фото Аксенова "за хлебушком" вышла или мусорку вынести. читать далее>>
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Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина фотографии
Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина фотографии
Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина фотографии
Рекордная явка: Надежда Михалкова, Кристина Асмус и Диана Арбенина фотографии
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