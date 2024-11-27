«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой

Три года назад Марина Федункив
вышла замуж за итальянца Стефано Маджи
, а теперь порадовала поклонников новостью: она впервые
стала мамой. О своей беременности все эти девять месяцев Марина молчала, слухи не комментировала. Как сообщает
издание «КП», актриса родила сына.
«Да, можете поздравлять. Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива. Мне было важно, чтобы все прошло спокойно, чтобы меня не дергали. Я делилась деталями только с семьей и командой близких людей, которые со мной работают»
, – объяснила Марина свое молчание. Она также отметила, что журналисты постоянно «терзали» её команду, чтобы получить хоть какую-то информацию о её новом статусе: «Они постоянно терзали меня, моего продюсера и пиар-менеджера, а потом за нас писали то подтверждения беременности, то (чаще) опровержения, хотя прямых ответов ни от кого из нас не прозвучало. Я всегда открыта для прессы, уважаю труд журналистов, но я хочу сама решать, какие события моей, подчеркну, личной жизни, когда и как комментировать и стоит ли это делать в принципе»
.
Однако теперь, когда Марина стала мамой, она решила дать большое интервью и рассказать о беременности: «Делаю это для того, чтобы, во-первых, женщины понимали: современная медицина сейчас на таком высоком уровне, что и в моем возрасте стало возможным испытать радость материнства. А во-вторых, чтобы наши женщины знали, что это очень непросто физически, и по возможности не затягивали с материнством»
.
Марина также рассказала, что еще задолго до знакомства со Стефано заморозила яйцеклетки «на всякий случай»: «Когда мы начали с ним встречаться, эта тема поднималась. Стефано знал, что я заморозила свои яйцеклетки. Я это сделала, как только у меня появилась финансовая возможность. Так сказать, на всякий случай. Но до свадьбы у нас со Стефано не было четкого разговора: мол, давай вот такие шаги предпримем, чтобы у нас были дети. Детей, конечно, мы оба хотели. Но в то же самое время понимали, что, если их не будет, на наши отношения это никак не повлияет»
.
В какой-то момент актриса свыклась с мыслью о том, что у неё не будет детей, и забила всё свободное время работой: «Я отдавала себе отчет: может так случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится - и не случится»
.
Марина подчеркнула, что рожать хотела исключительно сама: «Чем ты старше, тем сложнее стать мамой. Даже несмотря на то, что при современных технологиях подготовить организм к вынашиванию можно даже не в молодом возрасте. Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама. Занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь. Мы со Стефано обсуждали самые разные варианты - и суррогатное материнство, и усыновление, если не получится. Ну и вариант, если вообще детей у нас не будет... Но в итоге решили сделать все естественным путем. Я рожала в России, и, конечно же, муж был на родах»
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Но даже после рождения долгожданного сына актриса не планирует приостанавливать карьеру — боится стать домохозяйкой: «Кому-то это подходит, и это замечательно, но я с моим характером без работы сойду с ума. Мне важно держать себя в тонусе. Родить мало, надо еще и воспитать. А работа и востребованность помогают мне дольше оставаться молодой»
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