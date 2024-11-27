Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой

27 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
27 ноября 2024
Три года назад Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, а теперь порадовала поклонников новостью: она впервые стала мамой. О своей беременности все эти девять месяцев Марина молчала, слухи не комментировала. Как сообщает издание «КП», актриса родила сына.

«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой

«Да, можете поздравлять. Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива. Мне было важно, чтобы все прошло спокойно, чтобы меня не дергали. Я делилась деталями только с семьей и командой близких людей, которые со мной работают», – объяснила Марина свое молчание. Она также отметила, что журналисты постоянно «терзали» её команду, чтобы получить хоть какую-то информацию о её новом статусе: «Они постоянно терзали меня, моего продюсера и пиар-менеджера, а потом за нас писали то подтверждения беременности, то (чаще) опровержения, хотя прямых ответов ни от кого из нас не прозвучало. Я всегда открыта для прессы, уважаю труд журналистов, но я хочу сама решать, какие события моей, подчеркну, личной жизни, когда и как комментировать и стоит ли это делать в принципе».

«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой

Однако теперь, когда Марина стала мамой, она решила дать большое интервью и рассказать о беременности: «Делаю это для того, чтобы, во-первых, женщины понимали: современная медицина сейчас на таком высоком уровне, что и в моем возрасте стало возможным испытать радость материнства. А во-вторых, чтобы наши женщины знали, что это очень непросто физически, и по возможности не затягивали с материнством».

Марина также рассказала, что еще задолго до знакомства со Стефано заморозила яйцеклетки «на всякий случай»: «Когда мы начали с ним встречаться, эта тема поднималась. Стефано знал, что я заморозила свои яйцеклетки. Я это сделала, как только у меня появилась финансовая возможность. Так сказать, на всякий случай. Но до свадьбы у нас со Стефано не было четкого разговора: мол, давай вот такие шаги предпримем, чтобы у нас были дети. Детей, конечно, мы оба хотели. Но в то же самое время понимали, что, если их не будет, на наши отношения это никак не повлияет».

«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой

В какой-то момент актриса свыклась с мыслью о том, что у неё не будет детей, и забила всё свободное время работой: «Я отдавала себе отчет: может так случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится - и не случится».

Марина подчеркнула, что рожать хотела исключительно сама: «Чем ты старше, тем сложнее стать мамой. Даже несмотря на то, что при современных технологиях подготовить организм к вынашиванию можно даже не в молодом возрасте. Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама. Занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь. Мы со Стефано обсуждали самые разные варианты - и суррогатное материнство, и усыновление, если не получится. Ну и вариант, если вообще детей у нас не будет... Но в итоге решили сделать все естественным путем. Я рожала в России, и, конечно же, муж был на родах».

«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой

Но даже после рождения долгожданного сына актриса не планирует приостанавливать карьеру — боится стать домохозяйкой: «Кому-то это подходит, и это замечательно, но я с моим характером без работы сойду с ума. Мне важно держать себя в тонусе. Родить мало, надо еще и воспитать. А работа и востребованность помогают мне дольше оставаться молодой».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
СМИ: Марина Федункив впервые стала мамой
«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже
«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство
Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем
Марина Федункив вышла замуж за итальянца
Марина Федункив стала жертвой домашнего насилия
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Марина Федункив

фотографии >>
«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой фотографии
«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой фотографии
«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой фотографии
«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Балина
27 ноября ушла из жизни актриса Анна Балина.
Галина Борейко
26 ноября ушла из жизни артистка балета Галина Борейко.
Павел Карманов
23 ноября ушёл из жизни композитор Павел Карманов.
Михаил Левитин
22 ноября ушёл из жизни кинооператор Михаил Левитин.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Наталья Бузько
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Вероника Устимова
Майкл Вартан
Робин Гивенс
Брюс Ли
Алек Ньюман
Хелена Суецкая
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Агата и сыск. Выгодный риск
детектив, экранизация
Россия, 2023
Один день в Стамбуле
комедия
Россия, 2024
Астрал. Медиум
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2024
Эммануэль
драма, экранизация, эротика
Франция, 2024
Мария
биография, драма
Чили, Италия, Германия, США, ОАЭ, 2024
Приключения Паддингтона 3
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, ЮАР, Япония, 2024
Сиджинн. Книга крови
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Высокое напряжение
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2024
Ники
биография, драма
Франция, 2024
Перевозчик душ
мистика, триллер
Великобритания, США, 2024
Птица
драма
Великобритания, Германия, США, Франция, 2024
Я слежу за тобой
детектив, триллер
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram