Сын Жанны Фриске снялся в сериале

11-летний сын Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году от опухоли головного мозга, снялся в телесериале «Плакса». Платон вместе с отцом Дмитрием Шепелевым исполнили эпизодические роли во втором сезоне проекта СТС.
фото: Платон Шепелев на съёмках сериала «Плакса»
Ранее телеведущий не раз показывал в соцсетях, что Платон учится игре на гитаре. Однако долгое время он скрывал сына от публики, так как столкнулся с преследованием со стороны прессы на фоне болезни певицы и конфликта с её родителями.
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