Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сын Жанны Фриске снялся в сериале

27 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
27 ноября 2024
11-летний сын Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году от опухоли головного мозга, снялся в телесериале «Плакса». Платон вместе с отцом Дмитрием Шепелевым исполнили эпизодические роли во втором сезоне проекта СТС.

Сын Жанны Фриске снялся в сериале
фото: Платон Шепелев на съёмках сериала «Плакса»

Ранее телеведущий не раз показывал в соцсетях, что Платон учится игре на гитаре. Однако долгое время он скрывал сына от публики, так как столкнулся с преследованием со стороны прессы на фоне болезни певицы и конфликта с её родителями.

Сын Жанны Фриске снялся в сериале
фото: Платон Шепелев на съёмках сериала «Плакса»

Сын Жанны Фриске снялся в сериале
фото: Дмитрий Шепелев на съёмках сериала «Плакса»
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   27.11.2024 - 23:14
Малыш похоже пошел по стопам мамы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Жанна ФрискеДмитрий Шепелев
фильмы
Плакса

фотографии >>
Сын Жанны Фриске снялся в сериале фотографии
Сын Жанны Фриске снялся в сериале фотографии
Сын Жанны Фриске снялся в сериале фотографии
Сын Жанны Фриске снялся в сериале фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Балина
27 ноября ушла из жизни актриса Анна Балина.
Галина Борейко
26 ноября ушла из жизни артистка балета Галина Борейко.
Павел Карманов
23 ноября ушёл из жизни композитор Павел Карманов.
Михаил Левитин
22 ноября ушёл из жизни кинооператор Михаил Левитин.

День рождения >>

Зиновий Высоковский
Александр Годунов
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Анастасия Мытражик
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Дая Смирнова
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Колман Доминго
Мартин Камминс
Джадд Нельсон
Мэри Элизабет Уинстэд
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Агата и сыск. Выгодный риск
детектив, экранизация
Россия, 2023
Один день в Стамбуле
комедия
Россия, 2024
Астрал. Медиум
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2024
Эммануэль
драма, экранизация, эротика
Франция, 2024
Мария
биография, драма
Чили, Италия, Германия, США, ОАЭ, 2024
Приключения Паддингтона 3
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, ЮАР, Япония, 2024
Сиджинн. Книга крови
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Высокое напряжение
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2024
Ники
биография, драма
Франция, 2024
Перевозчик душ
мистика, триллер
Великобритания, США, 2024
Птица
драма
Великобритания, Германия, США, Франция, 2024
Я слежу за тобой
детектив, триллер
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram