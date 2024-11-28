Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко

27 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялось событие, которое киноманы ждали целый год – вторая «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. Топовые эксперты устроили киноразбор, а гости перевоплотились из зрителей в непосредственных участников встречи.
Темой вечера стали все оттенки страха: от лёгкого волнения до ужасающих фобий. Вместе с кинокритиками и психологом зрители посмотрели пять «эмоциональных сетов» – кинофрагментов, каждый из которых был посвящён какой-то одной стороне страха. А Егор Москвитин и Жан Просянов рассказали о том, с помощью каких приёмов режиссёры вызывают нужные им эмоции.
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