Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко

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Режиссер хоррора «Астрал. Медиум» — о страхе темноты, любимых ужасах и новаторстве

Дэмиен Маккарти: «В детской меня ждали Чаки, Фредди Крюгер и Майкл Майерс»

Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте»

Премьера продолжения драмеди состоится на СТС и Wink.ru 9 декабря

Проект расскажет о реальном подвиге медсестры в оккупированном городе

Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого

Горячим будет даже снег: гид по 3-му фестивалю авторского кино «Зимний»

Федор Бондарчук превратится в старика Хоттабыча в новой версии классической сказки

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С чего начался «Чебурашка 2»: репортаж со съемок фильма

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