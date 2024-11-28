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Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко

28 ноября
2024 год

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28 ноября 2024
27 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялось событие, которое киноманы ждали целый год – вторая «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. Топовые эксперты устроили киноразбор, а гости перевоплотились из зрителей в непосредственных участников встречи.

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко

Темой вечера стали все оттенки страха: от лёгкого волнения до ужасающих фобий. Вместе с кинокритиками и психологом зрители посмотрели пять «эмоциональных сетов» – кинофрагментов, каждый из которых был посвящён какой-то одной стороне страха. А Егор Москвитин и Жан Просянов рассказали о том, с помощью каких приёмов режиссёры вызывают нужные им эмоции.

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко
фото: Жан Просянов

Гости вечера познакомились поближе с саспенсом, узнали, в чём изюминка хорроров и научились лучше понимать кино. Среди гостей были Илья Лейбин, Софья Присс, Александр Мизёв, Анна Ещенко и другие.

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко
фото: Софья Присс

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко
фото: Анна Ещенко

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко
фото: Александр Мизёв со спутницей

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко
фото: Илья Лейбин

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко
фото: Макар Карягин

Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко
фото: Максим Пушненков
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Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко фотографии
Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко фотографии
Все оттенки страха: Софья Присс, Илья Лейбин и Анна Ещенко фотографии
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