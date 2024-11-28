С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся специальный показ комедии от «Квартета И» «Один день в Стамбуле»
. Первыми фильм о том, как беззаботная поездка четверых друзей в Турцию превратилась в поминки их приятеля бизнесмена, посмотрели актёры картины Леонид Барац
, Ростислав Хаит
, Камиль Ларин
, Александр Демидов
, Анастасия Белоусова
, режиссёр Авет Оганесян
, продюсер и съёмочная группа, а также гости показа.
фото: Ростислав Хаит
фото: Леонид Барац
фото: Александр Демидов
фото: Камиль Ларин
фото: Тарас Кузьмин
фото: Авет Оганесян фото: Анастасия Белоусова
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