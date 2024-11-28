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С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин

28 ноября
2024 год

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28 ноября 2024
Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся специальный показ комедии от «Квартета И» «Один день в Стамбуле». Первыми фильм о том, как беззаботная поездка четверых друзей в Турцию превратилась в поминки их приятеля бизнесмена, посмотрели актёры картины Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Анастасия Белоусова, режиссёр Авет Оганесян, продюсер и съёмочная группа, а также гости показа.

С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин
фото: Ростислав Хаит

С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин
фото: Леонид Барац

С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин
фото: Александр Демидов

С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин
фото: Камиль Ларин

С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин
фото: Тарас Кузьмин

С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин
фото: Авет Оганесян

С корабля на бал: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Камиль Ларин
фото: Анастасия Белоусова
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