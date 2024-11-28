«В моем теле больше нет раковых клеток»: Дольф Лундгрен завершил лечение от рака

67-летний Дольф Лундгрен
сообщил, что завершил лечение от рака. Весь процесс занял у него около 9 лет.
В 2015 году актёру диагностировали заболевание почки, однако позже очаги обнаружили в печени, лёгких, желудке и в районе позвоночника. Врачи прогнозировали
артисту не более трех лет жизни. Тем не менее в минувшую среду он прошел последнюю процедуру — абляцию легких, в ходе которой раковые клетки уничтожают высокочастотной термической энергией без хирургического вмешательства.
«Собираюсь избавиться от последней опухоли. Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я думаю, что у меня не будет рака. Поэтому с нетерпением жду этой процедуры. Это было тяжелое путешествие. И оно действительно научило меня жить настоящим моментом и наслаждаться каждым мгновением. Это единственный путь»
, — сказал Лундгрен перед процедурой, поблагодарив подписчиков за поддержку.
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