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«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе

28 ноября
2024 год

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28 ноября 2024
Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламном ролике к новогоднему ледовому шоу «Мама» авторства своего отца. Изначально трёхлетний Лев пришёл на съёмки в качестве гостя, но позже принял в них участие под руководством Ильи.

«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе
фото: Актёры шоу «Мама» и Лев Авербух (на руках)

«Когда ты делаешь спектакль для детей, конечно, ты представляешь зрителями и своих собственных. Я с нетерпением жду, когда Лев увидит спектакль "Мама", и очень рад, что он так впервые в своей жизни поддержал мой проект. Вот такой у нас семейный подряд. Надеюсь, это будет добрым знаком. Сейчас он только встаёт на коньки, возможно, это ему понравится, он будет делать успехи и сможет принять участие в наших шоу, но я точно не буду заставлять его, пусть сам выбирает себе увлечения и профессию в жизни, я буду только рад помочь ему и направить его в этом выборе», — сказал 50-летний Илья Авербух после съёмок.

«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе
фото: Илья Авербух с годовалым Лёвой
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№ 1
Юля Наумова   29.11.2024 - 00:37
Мало интересуют судьбы именно этих людей. Новость конечно приятная, очередного ребенка поставили на коньки. читать далее>>
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Илья АвербухЕлизавета Арзамасова

фотографии >>
«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе фотографии
«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе фотографии
«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе фотографии
«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе фотографии
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