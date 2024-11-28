«Вот такой у нас семейный подряд»: Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламе

Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха снялся в рекламном ролике к новогоднему ледовому шоу «Мама» авторства своего отца. Изначально трёхлетний Лев пришёл на съёмки в качестве гостя, но позже принял в них участие под руководством Ильи.
фото: Актёры шоу «Мама» и Лев Авербух (на руках)
«Когда ты делаешь спектакль для детей, конечно, ты представляешь зрителями и своих собственных. Я с нетерпением жду, когда Лев увидит спектакль "Мама", и очень рад, что он так впервые в своей жизни поддержал мой проект. Вот такой у нас семейный подряд. Надеюсь, это будет добрым знаком. Сейчас он только встаёт на коньки, возможно, это ему понравится, он будет делать успехи и сможет принять участие в наших шоу, но я точно не буду заставлять его, пусть сам выбирает себе увлечения и профессию в жизни, я буду только рад помочь ему и направить его в этом выборе», — сказал 50-летний Илья Авербух после съёмок.
обсуждение >>