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«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью

29 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2024
Люк Эванс признался, что не всегда уверен в своей внешности. 45-летний актёр стал гостем подкаста How to Fail with Elizabeth Day, в котором рассказал о сложном процессе принятия своего тела.

«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью

«Иногда я все еще прихожу в спортзал и чувствую сильное беспокойство. Смотрю на себя в зеркало и думаю: "Ты выглядишь недостаточно хорошо" или "Ты себя запустил". Смотрю на свое лицо… Ужасная сторона моей индустрии в том, что тебе постоянно напоминают о фильмах, в которых ты снимался, когда на твоем лице не было ни одной морщины, а щетина не была седой. А сейчас у меня вся щетина такая», — поделился Люк.

«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью

«Мне пришлось учиться быть добрее к себе, но у меня все равно ужасная тревога из-за того, выгляжу ли я достаточно хорошо физически. В этом есть что-то хорошое, потому что это дает тебе мотивацию бороться. Но недавно я был на пляже и не хотел снимать футболку. Мне не хочется быть в таком состоянии. Я знаю, что не должен так себя чувствовать, но мы все чувствительные существа, мы очень ранимы. Несмотря на то что я могу выглядеть жестким со стороны, внутри я довольно хрупкий».

«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью

Люк признался, что если бы не был актером, то не уделял бы своей внешности столько внимания. Однако его часто приглашают в фильмы, где требуется быть в отличной форме.
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№ 1
Юля Наумова   29.11.2024 - 00:34
Называется поговорил не о чем. Взрослый мужик и не сет пургу. Это от безделья и кучи денег, другой причины не могу представить. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью фотографии
«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью фотографии
«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью фотографии
«Ты себя запустил»: Люк Эванс признался, что постоянно недоволен своей внешностью фотографии
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