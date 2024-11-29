Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева

Новости кино
Первые четыре эпизода исторического детектива собрали три миллиона просмотров на платформе с момента премьеры, состоявшейся 7 ноября
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Необычная драма Андреи Арнольд о магии, живущей внутри каждого человека
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Премьера сериала «Первый номер»
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Сергей Марин, Павел Чинарев и Ирина Пегова в фильме об обороне дагестанского села
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От восьмидесятых до наших дней
Новости кино
Съемки стартуют зимой 2025 года
Спутник телезрителя
29 ноября, 22:35, Hollywood
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11-летний Платон появился в «Плаксе» на СТС
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