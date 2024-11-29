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Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева

29 ноября
2024 год

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29 ноября 2024
28 ноября в московском международном центре самбо состоялась презентация нового сезона телеканала ТНТ, на которой директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года и рассказали о грандиозных планах на 2025-й год.

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Тина Канделаки

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Аркадий Водахов

Среди гостей презентации были Марина Кравец, Сергей Светлаков, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Анна Хилькевич, Анастасия Уколова, Наталья Рудова, Демис Карибидис и многие другие.

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Демис Карибидис

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Анатолий Цой и Анна Хилькевич

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Михаил Галустян

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Тимур Батрутдинов

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Сергей Светлаков

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Ольга Бузова

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Наталья Рудова

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Аркадий Водахов и Марина Кравец

Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева
фото: Яна Енжаева и Анастасия Уколова
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   30.11.2024 - 01:18
Собрались выпендрежники, частично одаренные люди. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева фотографии
Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева фотографии
Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева фотографии
Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева фотографии
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