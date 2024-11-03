Анатолия Руденко приговорили к обязательным работам

В начале этого года Анатолия Руденко задержали
с наркотиками в такси. На актёра завели уголовное дело и обвинили в хранении запрещённых веществ. Анатолий не стал отрицать свою вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием, что позволило рассмотреть его дело в особом порядке. На первом же слушании судья вынес приговор.
На стадии предварительного расследования Анатолию провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что актёр не страдает от наркотической зависимости и не нуждается в лечении. Поэтому суд назначил Руденко наказание в виде обязательных работ. Что именно будет делать осуждённый определяет уголовно-исполнительная инспекция.
При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие у Анатолия малолетнего ребёнка, сделку с правосудием, а также то, что актёр ни разу не был судим, не состоит на учете в ПНД, работает, принимает участие в благотворительности и оказывает помощь матери
.
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