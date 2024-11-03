Анатолия Руденко приговорили к обязательным работам

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Иван Янковский убивает старушку и впадает в депрессию

Топор и шут: каким получилось «Преступление и наказание» в XXI веке

Интервью

Николай Ларионов: «Когда тебе нужно добиться результата, не всегда получается быть добрым»

Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе