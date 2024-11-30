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Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман

30 ноября
2024 год

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30 ноября 2024
Ноябрь подошёл к своему логическому завершению, а это значит, что самое время устроить ревизию модных съёмок для глянца и рекламы. Во второй половине ноября в эффектных фотосессиях можно было увидеть Еву Лонгорию, Марка Эйдельштейна, Тильду Суинтон, Хавьера Бардема, Тимоти Шаламе, Николь Кидман, Селену Гомес, Майли Сайрус, Анджелину Джоли и Линдси Лохан.

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Марк Эйдельштейн для Deadline

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Ева Лонгория для Marie Claire

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Хавьер Бардем для Interview magazine

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Тимоти Шаламе для Rolling Stone

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Николь Кидман для GQ

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Дейзи Эдгар Джонс для греческого Vogue

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Майли Сайрус для Harper’s Bazaar

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Марк Эйдельштейн для GQ

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Селена Гомес для The Hollywood Reporter

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Джулия Гарнер для Beyond Noise

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Анджелина Джоли для мексиканского Vogue

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Линдси Лохан для Flaunt Magazine

Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман
фото: Тильда Суинтон для тайваньского Vogue

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Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман фотографии
Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман фотографии
Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман фотографии
Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман фотографии
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