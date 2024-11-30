Отдел кадров: Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и Николь Кидман

Ноябрь подошёл к своему логическому завершению, а это значит, что самое время устроить ревизию модных съёмок для глянца и рекламы. Во второй половине ноября в эффектных фотосессиях можно было увидеть Еву Лонгорию
, Марка Эйдельштейна
, Тильду Суинтон
, Хавьера Бардема
, Тимоти Шаламе
, Николь Кидман
, Селену Гомес
, Майли Сайрус
, Анджелину Джоли
и Линдси Лохан
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фото: Марк Эйдельштейн для Deadline
фото: Ева Лонгория для Marie Claire
фото: Хавьер Бардем для Interview magazine
фото: Тимоти Шаламе для Rolling Stone
фото: Николь Кидман для GQ
фото: Дейзи Эдгар Джонс для греческого Vogue
фото: Майли Сайрус для Harper’s Bazaar
фото: Марк Эйдельштейн для GQ
фото: Селена Гомес для The Hollywood Reporter
фото: Джулия Гарнер для Beyond Noise
фото: Анджелина Джоли для мексиканского Vogue
фото: Линдси Лохан для Flaunt Magazine
фото: Тильда Суинтон для тайваньского Vogue
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