LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон

2 ноября в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) прошёл 13-й гала-ужин Art + Film, на котором ежегодно собираются деятели искусства и кино. В этом году вечер был посвящён американской художнице Симоне Ли
и австралийскому режиссёру Базу Лурману
. Среди гостей мероприятия были Блейк Лайвли
, Хлоя Севиньи
, Эмили Ратаковски
, Грета Ли
, Эндрю Гарфилд
, Майки Мэдисон
, Кара Делевинь
и многие другие.
фото: Блейк Лайвли
фото: Хлоя Севиньи
фото: Баз Лурман
фото: Эмили Ратаковски
фото: Майки Мэдисон
фото: Грета Ли
фото: Эндрю Гарфилд
фото: Кара Делевинь
фото: Хавьер Бардем
фото: Анна Кендрик
фото: Ким Кардашьян фото: Трой Сиван
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