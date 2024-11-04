Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон

4 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2024
2 ноября в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) прошёл 13-й гала-ужин Art + Film, на котором ежегодно собираются деятели искусства и кино. В этом году вечер был посвящён американской художнице Симоне Ли и австралийскому режиссёру Базу Лурману. Среди гостей мероприятия были Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи, Эмили Ратаковски, Грета Ли, Эндрю Гарфилд, Майки Мэдисон, Кара Делевинь и многие другие.

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Блейк Лайвли

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Хлоя Севиньи

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Баз Лурман

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Эмили Ратаковски

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Майки Мэдисон

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Грета Ли

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Эндрю Гарфилд

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Кара Делевинь

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Хавьер Бардем

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Анна Кендрик

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Ким Кардашьян

LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон
фото: Трой Сиван
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Хавьер БардемЭндрю ГарфилдКайя ГерберЭйса ГонсалесКара ДелевиньЛора ДернВиола ДэвисКим КардашьянАнна КендрикКупер КохБлейк ЛайвлиГрета ЛиБаз ЛурманМайки МэдисонСара ПолсонЭмили РатаковскиМишель РодригесХлоя Севиньи

фотографии >>
LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон фотографии
LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон фотографии
LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон фотографии
LACMA Art + Film 2024: Блейк Лайвли, Хлоя Севиньи и Майки Мэдисон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лидия Ильина
1 ноября ушла из жизни актриса Лидия Ильина.
Артур Березин
29 октября ушёл из жизни актёр, каскадёр Артур Березин.

День рождения >>

Галина Боб
Надежда Горшкова
Антон Егоров
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Василий Шмаков
Мартин Балсам
Марлен Жобер
Мэттью Макконахи
Мэттью Риз
Дорис Робертс
Валерия Соларино
Сезар Эвора
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Супер Папочка
комедия, семейное кино
Бельгия, Франция, 2024
Хищные земли
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram