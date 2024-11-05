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Кортни Кокс проводит спиритические сеансы, чтобы пообщаться с покойным Мэттью Перри

5 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
5 ноября 2024
Кортни Кокс несколько раз пыталась связаться с покойным коллегой по сериалу «Друзья» Мэттью Перри с помощью спиритических сеансов. Как сообщает Daily Mail, 60-летняя актриса неоднократно собирала близких друзей Перри, чтобы пообщаться с его духом и получить ответы на оставшиеся после его смерти вопросы.

Кортни Кокс проводит спиритические сеансы, чтобы пообщаться с покойным Мэттью Перри

«Кортни несколько раз собирала друзей и организовывала вечера спиритических сеансов, чтобы связаться с Мэттью. Она считает, что до сих пор остается много вопросов о его жизни и смерти без ответа, и она хочет докопаться до сути», — сообщил изданию инсайдер.

Ни одна из попыток не принесла Кортни результата, но она планирует продолжать сеансы до тех пор, пока не получится связаться с духом. Ранее Кокс уже принимала участие в спиритических сеансах, чтобы вызвать дух американской певицы Кэрол Кинг. По словам актрисы, у неё это получилось — призрак пришёл к ней домой и ответил на интересующие вопросы.
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Кортни Кокс проводит спиритические сеансы, чтобы пообщаться с покойным Мэттью Перри фотографии
Кортни Кокс проводит спиритические сеансы, чтобы пообщаться с покойным Мэттью Перри фотографии
Кортни Кокс проводит спиритические сеансы, чтобы пообщаться с покойным Мэттью Перри фотографии
Кортни Кокс проводит спиритические сеансы, чтобы пообщаться с покойным Мэттью Перри фотографии
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