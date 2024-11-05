Джеймсу Ван Дер Бику диагностировали рак толстой кишки

47-летний Джеймс Ван Дер Бик
из сериала «Бухта Доусона» рассказал
, что ему диагностировали рак толстой кишки.
«У меня рак толстой кишки. Я борюсь с болезнью и принимаю все возможные меры, чтобы справиться с этим при поддержке моей невероятной семьи»
, — рассказал актёр. Он отметил, что чувствует себя хорошо и полон оптимизма. Джеймс признался, что хотел рассказать о диагнозе позже. Однако один таблоид узнал об этом и собирался его опередить: «Нет никаких инструкций о том, как рассказывать о подобных вещах, но я планировал подробно поговорить об этом с журналом People в ближайшее время, чтобы повысить осведомленность общественности и рассказать мою личную историю. Однако этот план пришлось изменить сегодня рано утром»
, — написал он в своих соцсетях. Ван Дер Бик извинился перед своими друзьями и близкими, которые узнали о его заболевании из новостей.
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