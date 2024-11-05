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Джеймсу Ван Дер Бику диагностировали рак толстой кишки

5 ноября
2024 год

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5 ноября 2024
47-летний Джеймс Ван Дер Бик из сериала «Бухта Доусона» рассказал, что ему диагностировали рак толстой кишки.

Джеймсу Ван Дер Бику диагностировали рак толстой кишки

«У меня рак толстой кишки. Я борюсь с болезнью и принимаю все возможные меры, чтобы справиться с этим при поддержке моей невероятной семьи», — рассказал актёр. Он отметил, что чувствует себя хорошо и полон оптимизма. Джеймс признался, что хотел рассказать о диагнозе позже. Однако один таблоид узнал об этом и собирался его опередить: «Нет никаких инструкций о том, как рассказывать о подобных вещах, но я планировал подробно поговорить об этом с журналом People в ближайшее время, чтобы повысить осведомленность общественности и рассказать мою личную историю. Однако этот план пришлось изменить сегодня рано утром», — написал он в своих соцсетях. Ван Дер Бик извинился перед своими друзьями и близкими, которые узнали о его заболевании из новостей.
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Джеймсу Ван Дер Бику диагностировали рак толстой кишки фотографии
Джеймсу Ван Дер Бику диагностировали рак толстой кишки фотографии
Джеймсу Ван Дер Бику диагностировали рак толстой кишки фотографии
Джеймсу Ван Дер Бику диагностировали рак толстой кишки фотографии
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