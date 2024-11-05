Милла Йовович поделилась архивными фотографиями в честь 17-летия старшей дочери

3 ноября старшей дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона, Эвер, исполнилось 17 лет. В честь праздника актриса поделилась архивными семейными фото и посвятила дочери трогательный пост.
фото: Милла Йовович, Эвер и Пол Андерсон
«Я помню, как смотрела на своего первого новорождённого ребёнка и думала, каким подростком ты станешь. Я даже не могла представить, как это крошечное, очаровательное, кричащее существо вырастет таким умным и рассудительным человеком! Я видела, как ты росла, и понимала, кто ты и чего хочешь. Как ты справлялась с трудностями.
Ты вдохновила меня и научила гораздо большему, чем я когда-либо могла себе представить! Ведь я — мама, ты должна учиться у меня! И всё же именно я так многому научилась у тебя. Для меня было большой честью растить тебя. Какая привилегия — разделить эту жизнь вместе. Я люблю тебя больше, чем могу описать, потому что мои слова — лишь бледная тень чувств в моём сердце! С днём рождения! Моё огненное сердце!» — написала Милла.
обсуждение >>