Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова

Пока за океаном всё чаще раздают всевозможные премии в области искусства и моды, в России на конец октября пришёлся бум галантерейных презентаций и открытий. 28 октября в нью-йоркском Американском музее естественной истории прошла ежегодная модная премия CFDA Fashion Awards 2024, на которой отметились Блейк Лайвли, Кэти Холмс, Люси Лью, Пэрис Хилтон и Джим Парсонс.
фото: Ульяна Кравец, Дарья Руденок, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и Татьяна Струженкова
Этим же вечером в Москве проходила ещё одна вечеринка — по случаю запуска лимитированных коллекций ECCO.Kollektive и NRL в универмаге КМ20. Среди гостей были замечены Равшана Куркова и Мария Миногарова.
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