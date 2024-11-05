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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова

5 ноября
2024 год

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5 ноября 2024
Пока за океаном всё чаще раздают всевозможные премии в области искусства и моды, в России на конец октября пришёлся бум галантерейных презентаций и открытий. 28 октября в нью-йоркском Американском музее естественной истории прошла ежегодная модная премия CFDA Fashion Awards 2024, на которой отметились Блейк Лайвли, Кэти Холмс, Люси Лью, Пэрис Хилтон и Джим Парсонс.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Блейк Лайвли

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Пэрис Хилтон

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Люси Лью

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Джим Парсонс

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Кэти Холмс

29 октября в нью-йоркском Музее современного искусства прошла церемония вручения премии журнала Wall Street Journal "WSJ Innovators Awards", гостями и лауреатами которой стали Сальма Хайек, Риз Уизерспун, Пенелопа Крус, Сара Полсон и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Сальма Хайек Пино

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Линда Евангелиста

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Пенелопа Крус

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Риз Уизерспун

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Сара Полсон

Тем временем в московском баре "Стрелка" прошла презентация совместной коллекции (вдохновленной эстетикой 90-х, конечно же) бренда BeFree и сериала «Комбинация», которую представили звёзды сериала Елизавета Базыкина, Ульяна Кравец, Дарья Руденок, Анастасия Уколова и Татьяна Струженкова.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Ульяна Кравец, Дарья Руденок, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и Татьяна Струженкова

Этим же вечером в Москве проходила ещё одна вечеринка — по случаю запуска лимитированных коллекций ECCO.Kollektive и NRL в универмаге КМ20. Среди гостей были замечены Равшана Куркова и Мария Миногарова.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Равшана Куркова

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Мария Миногарова

Но и это ещё не все события вечера: в Хамовниках на открытии бутика KChTZ побывали Паулина Андреева, Регина Тодоренко и Юлия Хлынина.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Паулина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Юлия Хлынина

1 ноября на премьере ледового мюзикла Ильи Авербуха "Кармен" побывали Лиза Арзамасова, Наталья Подольская, Ангелина Стречина и Ксения Алфёрова.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Лиза Арзамасова с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Наталья Подольская

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Ангелина Стречина

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова
фото: Ксения Алфёрова
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обсуждение >>
№ 1
Валентина В. Орлова.   5.11.2024 - 14:26
Паулина, м-да... Семейная жизнь... У Алфёровой лицо отдельно, фигура отдельно читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова фотографии
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