Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены

5 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
5 ноября 2024
Константин Хабенский стал гостем шоу Романа Костомарова «По душам», в котором обсудил свой творческий путь и благотворительную деятельность. Фонд, помогающий детям с онкологическими и другими заболеваниями мозга, Хабенский основал в 2008 году вместе со своей первой женой, радиоведущей Анастасией Федосеевой. Через несколько месяцев после создания фонда Анастасия умерла от опухоли головного мозга, и Хабенский продолжил их общее дело.

«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены
фото: Константин и Анастасия

За прошедшие 16 лет Константин снова женился и у него родились ещё две дочери (в браке с Федосеевой у актёра родился сын). Однако на вопрос Костомарова о способах переживания подобных потерь, актёр ответил, что не считает в принципе возможным оправиться «до конца».

«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены

«Я не думаю, что я с этим справился. Время — да, какие-то эмоциональные моменты шлифует. Но справился — нет. Всё равно я с этим живу. Я продолжаю делать дело, которое мы с Настей начинали. И начинали-то мы его, по большому счёту, чтобы её отвлечь от внутренних ненужных эмоций, связанных с её болезнью, и переключить на помощь другим. Так нам показалось правильнее. Я продолжаю делать начатое нами дело. Продолжаю забываться в работе в своей.
Я думаю, что нормальный человек с этим справиться на 100 процентов не может. Ему тогда нужно вырезать часть души, сердца и воспоминаний. Но мне кажется, что люди, которые, как говорится, «присоединились к большинству» и видят оттуда, что мы в отчаянии — им это неприятно».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровьеоткровение
персоны
Роман КостомаровКонстантин Хабенский

фотографии >>
«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены фотографии
«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены фотографии
«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены фотографии
«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Виктория Богатырёва
Иван Васильев
Гульнара Дусматова
Ирина Нарбекова
Лана Паули
Павел Прилучный
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Исела Вега
Вивьен Ли
Тим Блэйк Нельсон
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Супер Папочка
комедия, семейное кино
Бельгия, Франция, 2024
Хищные земли
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен