«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены

За прошедшие 16 лет Константин снова женился и у него родились ещё две дочери (в браке с Федосеевой у актёра родился сын). Однако на вопрос Костомарова о способах переживания подобных потерь, актёр ответил, что не считает в принципе возможным оправиться «до конца».
«Я не думаю, что я с этим справился. Время — да, какие-то эмоциональные моменты шлифует. Но справился — нет. Всё равно я с этим живу. Я продолжаю делать дело, которое мы с Настей начинали. И начинали-то мы его, по большому счёту, чтобы её отвлечь от внутренних ненужных эмоций, связанных с её болезнью, и переключить на помощь другим. Так нам показалось правильнее. Я продолжаю делать начатое нами дело. Продолжаю забываться в работе в своей.
Я думаю, что нормальный человек с этим справиться на 100 процентов не может. Ему тогда нужно вырезать часть души, сердца и воспоминаний. Но мне кажется, что люди, которые, как говорится, «присоединились к большинству» и видят оттуда, что мы в отчаянии — им это неприятно».
обсуждение >>