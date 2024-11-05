«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде

В новом выпуске шоу Давида Виннера «Историс»
78-летний Геннадий Хазанов
высказал своё мнение о влиянии КВН на трансформацию эстрады и театра. По мнению артиста, девальвация ценности специального образования привела к тому, что сегодня на сцене и в кино всё чаще можно увидеть «махровую самодеятельность».
«Когда я начинал осваивать свой творческий путь, представить себе, что можно без всякого образования собирать такие урожаи, которые потом стали собирать выходцы из КВН… Среди них много талантливых людей, но профессии у них нет — и ничего, живут. Значит, совсем это не обязательно для того, чтобы не только выживать, но и жить на широкую ногу. Мы с вами свидетели того, как в нашей стране произошла тотальная КВНизация. Она коснулась не только этой студенческой игры. Отсутствие профессии сегодня и есть основная профессия.
Я однажды присутствовал при записи одной программы на радио «Юмор ФМ». Оно проводило в Крокус-Сити какой-то концерт, и меня пригласили выступить. Я стоял за кулисами, а на сцене находилась одна артистка, она была звездой «Камеди Вуман». В зале была полная тишина во время её юмористического монолога. Если бы у меня такое было, я бы тут же поменял профессию. Закончилось выступление, и эта дама со спокойным видом, полным собственного достоинства, ушла со сцены. Её это не волновало. Потому что есть технологии. Потому что потом садится монтажёр и делает из этого ужаса феерическое выступление. Берётся смеющийся зал у другого артиста, и монтируется с этим выступлением. Это началось ещё с «Аншлага». Они поняли, что неважно, имеет артист успех или нет, на монтаже всё можно сделать.
Обман продолжился, когда люди, которые снимали КВН, обращались к членам жюри с претензией «Почему вы не смеётесь?» Я сказал: «Но мы же члены жюри, а не актёры, играющие членов жюри». А им не нужны члены жюри, им нужны медийные лица, которые умирают от смеха во время выступления этих команд»
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