Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде

5 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
5 ноября 2024
В новом выпуске шоу Давида Виннера «Историс» 78-летний Геннадий Хазанов высказал своё мнение о влиянии КВН на трансформацию эстрады и театра. По мнению артиста, девальвация ценности специального образования привела к тому, что сегодня на сцене и в кино всё чаще можно увидеть «махровую самодеятельность».

«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде

«Когда я начинал осваивать свой творческий путь, представить себе, что можно без всякого образования собирать такие урожаи, которые потом стали собирать выходцы из КВН… Среди них много талантливых людей, но профессии у них нет — и ничего, живут. Значит, совсем это не обязательно для того, чтобы не только выживать, но и жить на широкую ногу. Мы с вами свидетели того, как в нашей стране произошла тотальная КВНизация. Она коснулась не только этой студенческой игры. Отсутствие профессии сегодня и есть основная профессия.

«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде

Я однажды присутствовал при записи одной программы на радио «Юмор ФМ». Оно проводило в Крокус-Сити какой-то концерт, и меня пригласили выступить. Я стоял за кулисами, а на сцене находилась одна артистка, она была звездой «Камеди Вуман». В зале была полная тишина во время её юмористического монолога. Если бы у меня такое было, я бы тут же поменял профессию. Закончилось выступление, и эта дама со спокойным видом, полным собственного достоинства, ушла со сцены. Её это не волновало. Потому что есть технологии. Потому что потом садится монтажёр и делает из этого ужаса феерическое выступление. Берётся смеющийся зал у другого артиста, и монтируется с этим выступлением. Это началось ещё с «Аншлага». Они поняли, что неважно, имеет артист успех или нет, на монтаже всё можно сделать.

Обман продолжился, когда люди, которые снимали КВН, обращались к членам жюри с претензией «Почему вы не смеётесь?» Я сказал: «Но мы же члены жюри, а не актёры, играющие членов жюри». А им не нужны члены жюри, им нужны медийные лица, которые умирают от смеха во время выступления этих команд».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Darkshines   5.11.2024 - 14:27
в кино тоже сейчас происходит массовое наступление лиц без образования. Вкратце - просто смотрите ленту новостей кино на этом сайте, за последнюю неделю: "Алексей Лукин и Марина Александрова заведут... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
мнениеюмор
персоны
Геннадий Хазанов

фотографии >>
«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде фотографии
«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде фотографии
«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде фотографии
«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Виктория Богатырёва
Иван Васильев
Гульнара Дусматова
Ирина Нарбекова
Лана Паули
Павел Прилучный
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Исела Вега
Вивьен Ли
Тим Блэйк Нельсон
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Супер Папочка
комедия, семейное кино
Бельгия, Франция, 2024
Хищные земли
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram