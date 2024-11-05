Константин Эрнст заявил, что iPhone разрушил человеческое общение

Во время своего выступления на научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст
поставил в один ряд основателя Apple Стива Джобса
и Адольфа Гитлера
, заявив, что iPhone убил человеческое общение.
«Я считаю, что iPhone — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть межчеловеческих связей. Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и до СМС, потому что звонить сейчас по этике уже не очень культурно. То же самое происходит с детьми, вы дали им телефон, чтобы знать, где они находятся. Поэтому для меня лично Стив Джобс стоит в череде персонажей, где недалеко перед ним стоит Адольф Гитлер»
, — заявил Константин.
Также Эрнст отметил девальвацию слишком доступных логики и смысла, которые проигрывают "образам и снам". «Тренд очевиден: контент из вербального становится образным. Новые технологии воплощают не столько логику и смыслы, сколько сны и мечты. Это и есть будущее. Потому что оно — это наши главные, но часто тайные желания. Их невозможно выявить никаким соцопросом, поэтому перемены часто происходят радикально и неожиданно. Будущее — это искусство невозможного. Оказавшись в ситуации трансформации мира, мы должны точно понимать свои цели и задачи. Рискну предположить, что ценности нашего времени — это не информация и логика. Все это слишком доступно и поэтому не имеет высокой цены. Ценности будущего – это образы и сны. Мы должны распознать эти коды»
.
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