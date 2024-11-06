На ассоциативном уровне 90-е для Виктории, это музыка, доносящаяся из московской консерватории, плакат Born to Be Wild в московской коммуналке и танки у Белого дома. «Мне было шестнадцать. У меня родилась племянница, и я решила показать её живущей неподалеку подруге. Выхожу на улицу с грудным младенцем, а там — танки. И молодые солдатики на пару лет старше меня. Но я, лихая шестнадцатилетка, вместо того чтобы вернуться обратно, пошла сквозь технику. В какой-то момент у меня устали руки, я прислонилась к танку, и кто-то из военных помог мне подержать ребёнка».
фото: Кадр из сериала "Дети перемен"
Самым ярким признаком 90-х, по мнению Виктории, были рынки: «Точки, ларьки, джинсы, турецкие и китайские шмотки: товарно-денежные отношения заполнили каждый сантиметр пространства. Всё — на продажу. Страна превратилась в один сплошной рынок».
Актриса вспоминает 90-е, как время рвения в светлое будущее, однако признаёт, что старшее поколение чувствовало себя совершенно иначе: «Для многих это правда был период беспробудной безысходности, судя по моим родителям и их друзьям. Та же Флора (героиня Исаковой в сериале «Дети перемен» — прим. ред.) водит троллейбус, а руки у нее аристократические, не водительские. Мы проговаривали с режиссёрами «Детей перемен» Сережей и Любой, что, скорее всего, у моей героини должна была быть совсем другая жизнь, но появились дети, их надо было кормить. Или её мужья непутёвые — скажем, Генрих Павлович, которого играет замечательный Сергей Гилёв. Это абсолютно запутавшийся человек! Он вынужден встраиваться в рыночную реальность и торговать китайским мылом, так как ему, инженеру, больше не платят зарплату».
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