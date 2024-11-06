Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х

6 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
6 ноября 2024
В преддверии выхода сериала Любови Львовой и Сергея Тарамаева «Дети перемен» — очередной семейной саги про лихие 90-е — журнал «Собака» попросил актёра Макара Хлебникова взять интервью у своей экранной мамы Виктории Исаковой, которая играет в сериале водительницу троллейбуса Флору, воспитывающую трёх сыновей (Макар Хлебников, Слава Копейкин и Хетаг Хинчагов) в одиночку.

«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х
фото: Кадр из сериала "Дети перемен"

На ассоциативном уровне 90-е для Виктории, это музыка, доносящаяся из московской консерва­тории, плакат Born to Be Wild в московской коммуналке и танки у Белого дома. «Мне было шестнадцать. У меня родилась племянница, и я решила показать её живущей неподалеку подруге. Выхожу на улицу с грудным младенцем, а там — тан­ки. И молодые солдатики на пару лет старше меня. Но я, лихая шестнадцатилетка, вместо того чтобы вернуться обратно, пошла сквозь технику. В какой-то момент у меня устали руки, я прислонилась к танку, и кто-то из во­енных помог мне подержать ребёнка».

«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х
фото: Кадр из сериала "Дети перемен"

Самым ярким признаком 90-х, по мнению Виктории, были рынки: «Точки, ларьки, джинсы, турецкие и китайские шмотки: товарно-де­нежные отношения заполнили каждый санти­метр пространства. Всё — на продажу. Стра­на превратилась в один сплошной рынок».

«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х

Актриса вспоминает 90-е, как время рвения в светлое будущее, однако признаёт, что старшее поколение чувствовало себя совершенно иначе: «Для многих это правда был пе­риод беспробудной безысходности, судя по моим родителям и их друзьям. Та же Фло­ра (героиня Исаковой в сериале «Дети перемен» — прим. ред.) водит троллейбус, а руки у нее аристо­кратические, не водительские. Мы прого­варивали с режиссёрами «Детей перемен» Сережей и Любой, что, скорее всего, у моей героини должна была быть совсем дру­гая жизнь, но появились дети, их надо было кормить. Или её мужья непутёвые — ска­жем, Генрих Павлович, которого играет замечательный Сергей Гилёв. Это аб­солютно запутавшийся человек! Он вынуж­ден встраиваться в рыночную реальность и торговать китайским мылом, так как ему, инженеру, больше не платят зарплату».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   6.11.2024 - 13:37
Как точно подмечено, именно в 90-х начались тотальные перемены в плане торговли, появились фарцовщики и блатные, которые держали рынок. Кто у точки - тот на коне. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
воспоминанияРоссийские сериалы
персоны
Сергей ГилёвВиктория ИсаковаСлава КопейкинЛюбовь ЛьвоваСергей ТарамаевХетаг ХинчаговМакар Хлебников
фильмы
Дети перемен

фотографии >>
«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х фотографии
«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х фотографии
«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х фотографии
«Стра­на превратилась в один сплошной рынок»: Виктория Исакова о ярких приметах 90-х фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лейла Киракосян
5 ноября ушла из жизни актриса Лейла Киракосян.
Заал Самадашвили
1 ноября ушёл из жизни писатель Заал Самадашвили.

День рождения >>

Дмитрий Бозин
Зоя Буряк
Анатолий Васильев (II)
Агния Елекоева
Михаил Жонин
Виктория Корлякова
Александр Носик
Юрий Смирнов
Александр Шворин
Мишель Буке
Брэд Дэвис
Тэнди Ньютон
Леонард Петрашак
Келли Разерфорд
Эмма Стоун
Салли Филд
все родившиеся 6 ноября >>

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Супер Папочка
комедия, семейное кино
Бельгия, Франция, 2024
Хищные земли
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram