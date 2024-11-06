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«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве

6 ноября
2024 год

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6 ноября 2024
Виктория Исакова стала героиней обложки ноябрьского номера журнала «Собака» и дала интервью Макару Хлебникову — своему экранному сыну в сериале «Дети перемен», который выйдет на платформе START в ноябре. В середине беседы о 90-х и героях сериала, Макар внезапно спросил у Виктории, чем для неё является родительство.

«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве

«Это про опыт родителя, а не ре­бёнка. Ребёнок вырастет сам, глядя на тех, кто его окружает. Я раз за разом убеждаюсь: не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам. А родительство — это то, чему научусь именно я благодаря тому, что стала матерью», — ответила актриса.

«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве
фото: Дочь Виктории Варя

Наблюдая за своей 8-летней дочерью Варей, которую Виктория родила в браке с Юрием Морозом, актриса приходит к выводу, что никакие инструкции и книги не помогут сократить или облегчить путь родительства. «Надо слышать, понимать и принимать детей. Но чтобы научиться этому, придётся положить жизнь и всё осознать на своём опыте. Пройти этот уникальный путь вместе с ребенком. Кни­ги тут не всегда помогут: всё-таки специаль­ная литература скорее о тенденциях в воспитании, это не рецепт к действию. И кроме того, дети умнее нас, они подключены к выс­шему знанию, которое исчезает с каждым годом взросления».
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обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   6.11.2024 - 16:00
Но всё же надо создать благоприятную окружающую атмосферу для своего ребёнка, чтобы ему было хоть с кого брать пример. Это тоже считается неким родом воспитание. читать далее>>
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«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве фотографии
«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве фотографии
«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве фотографии
«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве фотографии
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