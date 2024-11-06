«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве

«Это про опыт родителя, а не ребёнка. Ребёнок вырастет сам, глядя на тех, кто его окружает. Я раз за разом убеждаюсь: не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам. А родительство — это то, чему научусь именно я благодаря тому, что стала матерью», — ответила актриса.
фото: Дочь Виктории Варя
Наблюдая за своей 8-летней дочерью Варей, которую Виктория родила в браке с Юрием Морозом, актриса приходит к выводу, что никакие инструкции и книги не помогут сократить или облегчить путь родительства. «Надо слышать, понимать и принимать детей. Но чтобы научиться этому, придётся положить жизнь и всё осознать на своём опыте. Пройти этот уникальный путь вместе с ребенком. Книги тут не всегда помогут: всё-таки специальная литература скорее о тенденциях в воспитании, это не рецепт к действию. И кроме того, дети умнее нас, они подключены к высшему знанию, которое исчезает с каждым годом взросления».
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