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Николай Цискаридзе написал энциклопедию балета

6 ноября
2024 год

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6 ноября 2024
В середине ноября в продажу поступит энциклопедия балета «Мозаика. Балет Щелкунчик», написанная Николаем Цискаридзе в соавторстве с педагогом по истории балета Ириной Дешковой.

Николай Цискаридзе написал энциклопедию балета

Богато проиллюстрированная книга представляет собой нон-фикшн для широкого круга читателей и заглядывает в самую глубь истории. Обещая ответить на вопросы о танцах жрецов Древнего Египта, связи греческих сандалий и балетной обуви, сценической машинерии и закулисье Большого театра. Стать проводником читателей в мир балета вызвался товарищ Щелкунчик, потому что именно со спектаклем «Щелкунчик» связано много событий в жизни самого Цискаридзе.

Николай Цискаридзе написал энциклопедию балета
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Николай Цискаридзе написал энциклопедию балета фотографии
Николай Цискаридзе написал энциклопедию балета фотографии
Николай Цискаридзе написал энциклопедию балета фотографии
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