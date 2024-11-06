Николай Цискаридзе написал энциклопедию балета

В середине ноября в продажу поступит энциклопедия балета «Мозаика. Балет Щелкунчик»
, написанная Николаем Цискаридзе
в соавторстве с педагогом по истории балета Ириной Дешковой
.
Богато проиллюстрированная книга представляет собой нон-фикшн для широкого круга читателей и заглядывает в самую глубь истории. Обещая ответить на вопросы о танцах жрецов Древнего Египта, связи греческих сандалий и балетной обуви, сценической машинерии и закулисье Большого театра. Стать проводником читателей в мир балета вызвался товарищ Щелкунчик, потому что именно со спектаклем «Щелкунчик» связано много событий в жизни самого Цискаридзе.
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