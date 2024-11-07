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Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина

7 ноября
2024 год

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7 ноября 2024
5 ноября в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась грандиозная премьера драмы «Любовь Советского Союза». Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Ангелина Стречина, Роман Васильев и Кирилл Кузнецов, а также продюсер фильма Константин Эрнст.

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Антураж премьеры

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Антураж премьеры

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Ангелина Стречина и Кирилл Кузнецов

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Ангелина Стречина

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Роман Васильев

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Дмитрий Хрусталёв, Ангелина Стречина и Кирилл Кузнецов

Среди гостей премьеры были Юлия Пересильд, Юрий Николаев, Полина Гагарина, Елена Панова, Александр Олешко, Анастасия Уколова, Юрий Николаев, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Дмитрий Хрусталёв и другие.

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Юлия Пересильд

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Полина Гагарина

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Диана Милютина

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Маргарита Аброськина и Олег Гаас

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Елена Панова

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Александр Олешко

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Анастасия Уколова

Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина
фото: Юрий Николаев

«Любовь Советского Союза» в прокате с 7 ноября 2024 года.

«Любовь Советского Союза»
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Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина фотографии
Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина фотографии
Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина фотографии
Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина фотографии
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