Война и мир, любовь и смерть: Ангелина Стречина, Юлия Пересильд и Полина Гагарина

5 ноября в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась грандиозная премьера драмы «Любовь Советского Союза»
. Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Ангелина Стречина
, Роман Васильев
и Кирилл Кузнецов
, а также продюсер фильма Константин Эрнст
.
фото: Антураж премьеры
фото: Антураж премьеры
фото: Ангелина Стречина и Кирилл Кузнецов
фото: Ангелина Стречина
фото: Роман Васильев
фото: Дмитрий Хрусталёв, Ангелина Стречина и Кирилл Кузнецов
Среди гостей премьеры были Юлия Пересильд
, Юрий Николаев
, Полина Гагарина
, Елена Панова
, Александр Олешко
, Анастасия Уколова
, Юрий Николаев
, Олег Гаас
, Маргарита Аброськина
, Дмитрий Хрусталёв
и другие.
фото: Юлия Пересильд
фото: Полина Гагарина
фото: Диана Милютина
фото: Маргарита Аброськина и Олег Гаас
фото: Елена Панова
фото: Александр Олешко
фото: Анастасия Уколова
«Любовь Советского Союза» в прокате с 7 ноября 2024 года.
фото: Юрий Николаев
«Любовь Советского Союза»
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