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Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар»

7 ноября
2024 год

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7 ноября 2024
На старте премиального сезона, когда премьеры отгремели и все фавориты определены, медиа потихоньку начинают составлять списки возможных претендентов на самую главную кинонаграду — премию «Оскар». И среди номинантов в категории "Лучшая мужская роль второго плана" ряд изданий видит Юру Борисова — за его пронзительную работу в «Аноре».

Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар»
фото: Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов на Каннском фестивале

«Для всех, кто видел трейлер, самым вероятным претендентом на номинацию выглядит Марк Эйдельштейн, сыгравший возлюбленного главной героини. Но люди, которые действительно посмотрели фильм, немного больше очарованы коллегой Марка, Юрой Борисовым. Один из самых ярких и обсуждаемых моментов фильма — это его концовка, в которой Борисов задействован в большей степени, и кажется, что именно он должен представлять фильм в этой категории», — предполагают редакторы издания IndieWire.

Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар»

Если все эти предсказания сбудутся, то среди конкурентов Юры могут оказаться Дензел Вашингтон (фильм «Гладиатор 2»), Гай Пирс («Бруталист»), Стэнли Туччи («Конклав»), Николас Холт («Безмолвное братство») и другие.
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Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар» фотографии
Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар» фотографии
Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар» фотографии
Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар» фотографии
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