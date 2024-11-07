Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар»

На старте премиального сезона, когда премьеры отгремели и все фавориты определены, медиа потихоньку начинают составлять списки возможных претендентов на самую главную кинонаграду — премию «Оскар». И среди номинантов в категории "Лучшая мужская роль второго плана" ряд изданий видитЮру Борисова — за его пронзительную работу в «Аноре».
фото: Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов на Каннском фестивале
«Для всех, кто видел трейлер, самым вероятным претендентом на номинацию выглядит Марк Эйдельштейн, сыгравший возлюбленного главной героини. Но люди, которые действительно посмотрели фильм, немного больше очарованы коллегой Марка, Юрой Борисовым. Один из самых ярких и обсуждаемых моментов фильма — это его концовка, в которой Борисов задействован в большей степени, и кажется, что именно он должен представлять фильм в этой категории», — предполагают редакторы издания IndieWire.
обсуждение >>