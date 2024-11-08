«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа

За выборами президента США наблюдал, без преувеличения, весь мир — кто-то с надеждой, кто-то с тревогой, а кто-то с ведром попкорна. Когда стало очевидно, что победу одержал Дональд Трамп, многие, включая, например, Яну Рудковскую, ужасно обрадовались непонятно чему. А вот демократический Голливуд, традиционно, был в шоке и ужасе.
В запрещённых соцсетях Цукерберга и Маска началось траурное шествие в память о почившей демократии и конкурс на самое мрачное пророчество. Джейми Ли Кёртис предрекла женщинам и представительствам меньшинств жизнь в страхе и призвала их бороться.
фото: Джейми Ли Кёртис
«Так что же это означает? Это означает возврат к более репрессивным, пропитанным страхом временам. Многие боятся, что их права будут отрицать и ограничивать. Многие меньшинства и молодые люди будут испытывать страх. Геи и транс-люди будут бояться ещё больше, чем раньше. Мы знаем, что многие женщины будут испытывать трудности с получением медицинской помощи, заслуженной и необходимой. Но в реальности это означает, что пора просыпаться и бороться. Бороться за женщин и детей, их будущее, и вместе с тем бороться против тирании».
фото: Стивен Кинг
Стивен Кинг, как и положено писателю, выразился с помощью яркой метафоры: «Есть такая табличка, которую часто можно увидеть в магазинах, продающих красивые, но хрупкие вещи: «Приятно смотреть, отрадно держать, но если сломаешь, придётся платить». Вот тоже самое можно сказать о демократии».
фото: Марк Хэмилл
Джедай Марк Хэмилл вспомнил старую мудрость, и она ему не понравилась. «Говорят, что народ получает того лидера, которого он заслуживает. И то ли это утверждение только что было опровергнуто, то ли это не та Америка, в которой, как нам казалось, мы живём».
фото: Миа Фэрроу
Примерно к тому же выводу пришла и Миа Фэрроу: «Правда в том, что мы не поняли, что американцы изменились. Большинство только что ясно дало понять, что они хотят политику изоляционизма. "Америка прежде всего". Многое из того, что мы ценили в Америке, ушло: её благородство и моральная приверженность помощи нашим союзникам и исправление несправедливости в этом проблемном мире... Помоги нам всем Бог».
фото: Джон Кьюсак
Актёр Джон Кьюсак припомнил все «регалии» нового президента: «Тот факт, что страна решила уничтожить себя, проголосовав за осуждённого преступника, насильника и нациста — признак глубокого нигилизма. И это ещё мягко сказано».
фото: Вупи Голдберг
Вупи Голдберг в эфире телешоу The View (одной из ведущих которого она является), честно призналась, что не в состоянии назвать Трампа по имени: «Так, ну и что у нас произошло? Он президент. И я всё ещё не собираюсь произносить его имя. И это не изменится».
фото: Кристина Эпплгейт
Эмоциональнее всех отреагировала Кристина Эпплгейт, устроившая истерику во всех соцсетях: «Почему? Ну объясните мне, почему? Моя дочь плачет, потому что её права, как женщины, могу отнять.
Пожалуйста, отпишитесь от меня, если вы проголосовали против прав женщин. Против прав инвалидов. Да-да, именно так. Отпишитесь, потому что то, что вы сделали — это нереально. Не хочу таких подписчиков».
Британский писатель Филип Пуллман, автор дважды экранизированной трилогии «Тёмные начала», был краток: «Прощай, Америка, было приятно познакомиться».
фото: Адам Маккей
А режиссёр комедии «Не смотрите наверх»Адам Маккей возложил ответственность за победу республиканцев на демократов. «Нет, ну кто бы мог подумать, что 2-летнее враньё про когнитивные способности Байдена, отказ проводить открытый съезд для выдвижения нового кандидата, игнорирование темы общественного здравоохранения, одобрение технологии гидроразрыва пласта при нефтедобыче и убийство детей в Газе на протяжении года — всё это не сработает в качестве выигрышной стратегии?»
фото: Халк Хоган
А вот белый цисгендерный Халк Хоган рад и счастлив такому исходу: «Эти выборы показали, насколько нас заботит направление, в котором движется наша страна». Его радость разделяли миллионеры Илон Маск и Джефф Безос. Вместе с ними за Трампа проголосовали Мэл Гибсон, Джим Кэвизел, Кэвин Сорбо, Джеймс Вудс и Джон Войт.
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