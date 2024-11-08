Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа

8 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2024
За выборами президента США наблюдал, без преувеличения, весь мир — кто-то с надеждой, кто-то с тревогой, а кто-то с ведром попкорна. Когда стало очевидно, что победу одержал Дональд Трамп, многие, включая, например, Яну Рудковскую, ужасно обрадовались непонятно чему. А вот демократический Голливуд, традиционно, был в шоке и ужасе.

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа

В запрещённых соцсетях Цукерберга и Маска началось траурное шествие в память о почившей демократии и конкурс на самое мрачное пророчество. Джейми Ли Кёртис предрекла женщинам и представительствам меньшинств жизнь в страхе и призвала их бороться.

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Джейми Ли Кёртис

«Так что же это означает? Это означает возврат к более репрессивным, пропитанным страхом временам. Многие боятся, что их права будут отрицать и ограничивать. Многие меньшинства и молодые люди будут испытывать страх. Геи и транс-люди будут бояться ещё больше, чем раньше. Мы знаем, что многие женщины будут испытывать трудности с получением медицинской помощи, заслуженной и необходимой. Но в реальности это означает, что пора просыпаться и бороться. Бороться за женщин и детей, их будущее, и вместе с тем бороться против тирании».

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Стивен Кинг

Стивен Кинг, как и положено писателю, выразился с помощью яркой метафоры: «Есть такая табличка, которую часто можно увидеть в магазинах, продающих красивые, но хрупкие вещи: «Приятно смотреть, отрадно держать, но если сломаешь, придётся платить». Вот тоже самое можно сказать о демократии».

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Марк Хэмилл

Джедай Марк Хэмилл вспомнил старую мудрость, и она ему не понравилась. «Говорят, что народ получает того лидера, которого он заслуживает. И то ли это утверждение только что было опровергнуто, то ли это не та Америка, в которой, как нам казалось, мы живём».

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Миа Фэрроу

Примерно к тому же выводу пришла и Миа Фэрроу: «Правда в том, что мы не поняли, что американцы изменились. Большинство только что ясно дало понять, что они хотят политику изоляционизма. "Америка прежде всего". Многое из того, что мы ценили в Америке, ушло: её благородство и моральная приверженность помощи нашим союзникам и исправление несправедливости в этом проблемном мире... Помоги нам всем Бог».

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Джон Кьюсак

Актёр Джон Кьюсак припомнил все «регалии» нового президента: «Тот факт, что страна решила уничтожить себя, проголосовав за осуждённого преступника, насильника и нациста — признак глубокого нигилизма. И это ещё мягко сказано».

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Вупи Голдберг

Вупи Голдберг в эфире телешоу The View (одной из ведущих которого она является), честно призналась, что не в состоянии назвать Трампа по имени: «Так, ну и что у нас произошло? Он президент. И я всё ещё не собираюсь произносить его имя. И это не изменится».

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Кристина Эпплгейт

Эмоциональнее всех отреагировала Кристина Эпплгейт, устроившая истерику во всех соцсетях: «Почему? Ну объясните мне, почему? Моя дочь плачет, потому что её права, как женщины, могу отнять.
Пожалуйста, отпишитесь от меня, если вы проголосовали против прав женщин. Против прав инвалидов. Да-да, именно так. Отпишитесь, потому что то, что вы сделали — это нереально. Не хочу таких подписчиков».

Британский писатель Филип Пуллман, автор дважды экранизированной трилогии «Тёмные начала», был краток: «Прощай, Америка, было приятно познакомиться».

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Адам Маккей

А режиссёр комедии «Не смотрите наверх» Адам Маккей возложил ответственность за победу республиканцев на демократов. «Нет, ну кто бы мог подумать, что 2-летнее враньё про когнитивные способности Байдена, отказ проводить открытый съезд для выдвижения нового кандидата, игнорирование темы общественного здравоохранения, одобрение технологии гидроразрыва пласта при нефтедобыче и убийство детей в Газе на протяжении года — всё это не сработает в качестве выигрышной стратегии?»

«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа
фото: Халк Хоган

А вот белый цисгендерный Халк Хоган рад и счастлив такому исходу: «Эти выборы показали, насколько нас заботит направление, в котором движется наша страна». Его радость разделяли миллионеры Илон Маск и Джефф Безос. Вместе с ними за Трампа проголосовали Мэл Гибсон, Джим Кэвизел, Кэвин Сорбо, Джеймс Вудс и Джон Войт.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Джон ВойтДжеймс ВудсМэл ГибсонВупи ГолдбергСтивен КингДжон КьюсакДжим КэвизелДжейми Ли КёртисАдам МаккейКевин СорбоДональд ТрампМиа ФэрроуХалк ХоганМарк ХэмиллКристина Эпплгейт
фильмы
Не смотрите наверх

фотографии >>
«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа фотографии
«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа фотографии
«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа фотографии
«Гудбай, Америка!»: Вупи Голдберг, Стивен Кинг и Халк Хоган отреагировали на победу Дональда Трампа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Криштул
6 ноября ушел из жизни Борис Криштул.
Александр Патраков
6 ноября ушёл из жизни художник Александр Патраков.
Лейла Киракосян
5 ноября ушла из жизни актриса Лейла Киракосян.

День рождения >>

Лилия Амарфий
Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Альфре Вудард
Ален Делон
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Сал Лопес
Гретхен Мол
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Джипси
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Новый Год в Берёзовке
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Поймай собаку, если сможешь
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Интервью
Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
2 комментария
Кино-театр.ру в Telegram