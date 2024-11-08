Королева сай-фая и защитница беженцев: Что мы знаем о Морене Баккарин

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Про нездешнее кино и свободу во всем

Она сама: 90 лет Кире Муратовой

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино