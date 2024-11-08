Королева сай-фая и защитница беженцев: Что мы знаем о Морене Баккарин

Морена Баккарин имеет итальянские, ливанские, португальские и бразильские корни. Она родилась в Рио-де-Жанейро в семье Веры Сетты, актрисы театра и телевизионных сериалов, и Фернандо Баккарин, координатора записи бразильских новостей. Актерством Морена интересовалась с юных лет, черпая вдохновение у своей матери. Их семья переехала в США, когда Морене было 7 лет, и большую часть своей юности она провела в Нью-Йорке. Она училась в средней школе LaGuardia, из которой выпустился Тимоти Шаламе, а также окончила отделение драмы знаменитой Джульярдской школы в Нью-Йорке.
Баккарин замужем за актером Беном Маккензи, с которым познакомилась на съемках «Готэма» в 2015 году. Экранный роман быстро перерос в реальный: уже спустя два года они поженились. Ранее она была замужем за режиссером Остином Чиком. У Баккарин трое детей: 11-летний сын Джулиус Чик от первого брака, а также 8-летняя дочь Фрэнсис Лайз Сетта Шенккан и 3-летний сын Артур Шенккан от брака с Беном.
фото: Морена Баккарин с мужем Беном Маккензи
Адвокат беженцев
Несмотря на успешную карьеру в Голливуде, Морена всегда говорит о том, что старается сохранить корни и не забывать свою родную Бразилию. Переехав в США в детстве, актриса пережила опыт адаптации в чужой стране и знает, как трудно начинать жизнь заново в новом месте.
Баккарин активно участвует в благотворительных проектах и использует свою популярность для поддержки нуждающихся, в частности мигрантов и беженцев. Актриса также сотрудничает с International Rescue Committee (IRC) — одной из крупнейших гуманитарных организаций в мире.
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