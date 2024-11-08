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Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова

8 ноября
2024 год

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8 ноября 2024
7 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера драмеди «За слова отвечаю» о том, как звезду мотивационных тренингов сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Среди гостей премьеры были актёры фильма Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарёв, Виктория Буцких, Евгения Дмитриева и Дмитрий Блохин, а также Маруся Климова, Лиза Шакира, Марина Доможирова и многие другие.

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Настасья Самбурская

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Татьяна Орлова

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Дмитрий Чеботарёв

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Виктория Буцких

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Евгения Дмитриева

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Маруся Климова

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Дмитрий Блохин и Виталий Дудка

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Лиза Шакира

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Марина Доможирова с супругом

Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова
фото: Анна Ещенко

Фильм «За слова отвечаю» выходит в прокат уже 14 ноября.

«За слова отвечаю»
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За слова отвечаю

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Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова фотографии
Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова фотографии
Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова фотографии
Лёгкий успех: Настасья Самбурская, Лиза Шакира и Татьяна Орлова фотографии
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