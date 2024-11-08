Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club

Сегодня в 21:00 на ТНТ выйдет новый эпизод юмористического шоу Comedy Club. Зрителей ждёт большой сюрприз в виде нового тандема ведущих: пару Гарику Харламову составит актёр Никита Кологривый, для которого это шоу станет дебютом на сцене Comedy Club.
фото: Гарик Харламов и Никита Кологривый
«Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», – объяснил кадровые перестановки Гарик Харламов. Пара ведущих пообщается с блогером Эльдаром Джараховым, после разговора с которым Кологривый обрёл скандальную популярность, а также с певицей Алёной Апиной — коллегой Никиты по сериалу «Комбинация». Также зрителей ждут сценка с Харламовым и Батрутдиновым вместе с ведущей интернет-шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко, монолог Андрея Бебуришвили и номер комиков Константина Бутусова и Антона Иванова.
Смотрите новый выпуск Comedy Club 8 ноября в 21:00 на ТНТ!
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