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Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club

8 ноября
2024 год

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8 ноября 2024
Сегодня в 21:00 на ТНТ выйдет новый эпизод юмористического шоу Comedy Club. Зрителей ждёт большой сюрприз в виде нового тандема ведущих: пару Гарику Харламову составит актёр Никита Кологривый, для которого это шоу станет дебютом на сцене Comedy Club.

Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club
фото: Гарик Харламов и Никита Кологривый


«Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», – объяснил кадровые перестановки Гарик Харламов. Пара ведущих пообщается с блогером Эльдаром Джараховым, после разговора с которым Кологривый обрёл скандальную популярность, а также с певицей Алёной Апиной — коллегой Никиты по сериалу «Комбинация». Также зрителей ждут сценка с Харламовым и Батрутдиновым вместе с ведущей интернет-шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко, монолог Андрея Бебуришвили и номер комиков Константина Бутусова и Антона Иванова.

Смотрите новый выпуск Comedy Club 8 ноября в 21:00 на ТНТ!
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№ 1
Юля Наумова   8.11.2024 - 22:06
Докатились. Вот оно дно камеди. Вначале смотрела почти все, после стала только разговор с гостями и избранные выступления. В этом году почти ничего.. Пролистаю вперед и все. читать далее>>
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Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club фотографии
Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club фотографии
Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club фотографии
Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club фотографии
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