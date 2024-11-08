Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска

8 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2024
6 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера хоррор-триллера «Еретик» о том, как теологическая дискуссия между двумя мормонскими миссионерками и зловещим мистером Ридом оборачивается для девушек непростым испытанием их веры. Главную роль в фильме исполнил Хью Грант. Среди гостей премьеры были Влад Канопка, Илья Виногорский, Гамлет Дульян, Мариель Хлендовска и другие.

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска
фото: Канопка Влад

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска
фото: Илья Виногорский

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска
фото: Мариель Хлендовска

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска
фото: Гамлет Дульян

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска
фото: Оксана Флафф, Энтони Юлай и Соня Хромова

В российский прокат фильм «Еретик» выйдет 14 ноября.

«Еретик». Трейлер №2
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Илья ВиногорскийХью ГрантГамлет ДульянВладислав КанопкаМариель Хлендовска
фильмы
Еретик

фотографии >>
Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска фотографии
Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска фотографии
Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска фотографии
Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Криштул
6 ноября ушел из жизни Борис Криштул.
Александр Патраков
6 ноября ушёл из жизни художник Александр Патраков.
Лейла Киракосян
5 ноября ушла из жизни актриса Лейла Киракосян.

День рождения >>

Лилия Амарфий
Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Альфре Вудард
Ален Делон
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Сал Лопес
Гретхен Мол
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Джипси
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Новый Год в Берёзовке
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Поймай собаку, если сможешь
комедия, семейное кино
Россия, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram