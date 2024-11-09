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Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова

9 ноября
2024 год

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9 ноября 2024
В Москве состоялась премьера нового сезона документального сериала «Тонкий вкус». Главными героями ленты стали рестораторы и шеф-повара из Санкт-Петербурга, которые внесли вклад в развитие ресторанной индустрии. Каждый из четырёх эпизодов сериала посвящён одному ресторану, среди которых «ЕМ», «Сад», «BoBo», а также гастробары группы Duoband. Одними из первых зрителей сериала стали актёры Владимир Мишуков и Иван Добронравов, писатель Александр Цыпкин, модель Мария Миногарова, а также спортсмены и рестораторы.

Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова
фото: Иван Добронравов

Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова
фото: Владимир Мишуков

Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова
фото: Мария Миногарова

Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова
фото: Александр Цыпкин

Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова
фото: Валерия Скуратова («ЕМ»)

Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова
фото: Анна Рязанская («Сад»)

Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова
фото: Влад Каменев

Первые эпизоды нового сезона сериала «Тонкий вкус» уже доступны на «Кинопоиске».

«Тонкий вкус. Петербург»
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Тонкий вкус. Петербург

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Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова фотографии
Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова фотографии
Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова фотографии
Комплимент: Иван Добронравов, Владимир Мишуков и Мария Миногарова фотографии
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