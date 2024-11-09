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Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева

9 ноября
2024 год

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9 ноября 2024
3 ноября состоялась светская премьера анимационной комедии для всей семьи «Бернард: миссия Марс». Это продолжение культового мультсериала в масштабе полнометражного фильма. Картина расскажет о приключениях неуклюжего медведя-спецагента Бернарда, который отправляется на Красную планету. Среди гостей премьеры были Александр Метёлкин, Елена Борщёва, Полина Айнутдинова, Адам Кумаев, Варвара Куприна и другие.

Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева
фото: Александр Метёлкин и Полина Казанцева с детьми

Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева
фото: Елена Борщёва с дочерью и подругой

Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева
фото: Варвара Куприна

Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева
фото: Адам Кумаев

Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева
фото: Полина Айнутдинов

Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева
фото: Надежда Гуськова

Мультфильм «Бернард: миссия Марс» выходит в широкий прокат по всей стране 7 ноября.

«Бернард: миссия Марс». Трейлер на китайском языке
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Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева фотографии
Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева фотографии
Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева фотографии
Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева фотографии
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