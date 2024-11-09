Красная планета: Елена Борщёва, Александр Метёлкин и Полина Казанцева

3 ноября состоялась светская премьера анимационной комедии для всей семьи «Бернард: миссия Марс»
. Это продолжение культового мультсериала в масштабе полнометражного фильма. Картина расскажет о приключениях неуклюжего медведя-спецагента Бернарда, который отправляется на Красную планету. Среди гостей премьеры были Александр Метёлкин
, Елена Борщёва
, Полина Айнутдинова
, Адам Кумаев
, Варвара Куприна
и другие.
фото: Александр Метёлкин и Полина Казанцева с детьми
фото: Елена Борщёва с дочерью и подругой
фото: Варвара Куприна
фото: Адам Кумаев
фото: Полина Айнутдинов
Мультфильм «Бернард: миссия Марс» выходит в широкий прокат по всей стране 7 ноября.
фото: Надежда Гуськова
«Бернард: миссия Марс». Трейлер на китайском языке
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