Певец Amirchik появится в фильме «Поймай собаку, если сможешь»

Певец, автор песен, видеоблогер и известный тиктокер Amirchik сыграл в новогодней картине для всей семьи «Поймай собаку, если сможешь». В фильме о том, как хвостатый питомец, живущий в обычной среднестатистической семье, вдруг проглатывает кольцо древнеегипетской царицы Нефертити, Amirchik дебютировал как актёр и исполнил песню вместе с юной актрисой Полиной Айнутдиновой.
фото: Amirchik
«В этом проекте я играю Лушу. У нас с ней много общего: она такая же забавная и весёлая, как и я. Больше всего мне запомнился момент со съёмок, когда мы вместе с животными и Амирчиком пели на сцене. Я думаю, наш фильм обязательно надо посмотреть, потому что он показывает, что семья – это команда», – рассказала Полина Айнутдинова.
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