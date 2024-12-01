Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова

1 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
1 декабря 2024
На днях в Москве состоялось вручение премии "Диалоги в кино", учреждённой Александром Цыпкиным и Александром Акоповым при поддержке госбюджета фонда культурных инициатив. Премия присуждается за лучшие диалоги в кино и сериалах, и в уходящем году её удостоились Михаил Местецкий, Любовь Мульменко, Александр Велединский и другие.

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Александр Цыпкин и Александра Ребенок

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Михаил Местецкий

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Игорь Волошин и Фёдор Бондарчук

А среди гостей вечера были Фёдор Бондарчук, Агата Муцениеце, Елизавета Ищенко, Ольга Сутулова, Ингрид Олеринская, Александра Ребенок, Павел Табаков и другие.

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Александра Ребенок

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Ольга Сутулова

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Ингрид Олеринская

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Павел Табаков

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Катерина Шпица

Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова
фото: Агата Муцениеце
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Александр АкоповАнна АлександроваСарик АндреасянСветлана БондарчукФёдор БондарчукАлександр ВелединскийИгорь ВолошинЕлизавета ИщенкоМакар КожуховОлег МеньшиковМихаил МестецкийЛюбовь МульменкоАгата МуцениецеИнгрид ОлеринскаяАлександра РебенокСати СпиваковаОльга СутуловаПавел ТабаковАлександр ЦыпкинКатерина Шпица

фотографии >>
Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова фотографии
Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова фотографии
Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова фотографии
Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гунар Плаценс
30 ноября ушёл из жизни актёр Гунар Плаценс.
Файзигуль Юсуфи
29 ноября ушла из жизни певица Файзигуль Юсуфи.
Галина Мидзяева
29 ноября ушла из жизни актриса Галина Мидзяева.
Рафик Насиров
29 ноября ушёл из жизни художник Рафик Насиров.

День рождения >>

Аудрюс Бружас
Ксения Громова
Елена Дубровская
Маргарита Кошелева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Пьер Ардити
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Трит Уильямс
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Ариэтти из страны лилипутов
драма, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, Франция, США, 2010
Пятый битл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Заклятье. Обитель дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2023
Операция «Панда»
боевик, комедия, приключения, фильм о животных
Китай, 2024
Хаяо Миядзаки и Птица
биография
Япония, 2024
Безмолвное братство
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Возвращение Одиссея
драма, исторический фильм
Великобритания, Греция, Италия, США, Франция, 2024
Дикий алмаз
драма
Франция, 2024
Хороший мальчик
драма, комедия
Франция, 2024
Арман
драма
Норвегия, Нидерланды, Швеция, Германия, 2024
Другой мир: Год волка
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Звёзды в Сибири
комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен