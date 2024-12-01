Прямая речь: Александра Ребенок, Фёдор Бондарчук и Ольга Сутулова

На днях в Москве состоялось вручение премии "Диалоги в кино", учреждённой Александром Цыпкиным
и Александром Акоповым
при поддержке
госбюджета
фонда культурных инициатив. Премия присуждается за лучшие диалоги в кино и сериалах, и в уходящем году её удостоились Михаил Местецкий
, Любовь Мульменко
, Александр Велединский
и другие.
фото: Александр Цыпкин и Александра Ребенок
фото: Михаил Местецкий
фото: Игорь Волошин и Фёдор Бондарчук
А среди гостей вечера были Фёдор Бондарчук
, Агата Муцениеце
, Елизавета Ищенко
, Ольга Сутулова
, Ингрид Олеринская
, Александра Ребенок
, Павел Табаков
и другие.
фото: Александра Ребенок
фото: Ольга Сутулова
фото: Ингрид Олеринская
фото: Павел Табаков
фото: Катерина Шпица фото: Агата Муцениеце
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