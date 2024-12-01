«Мы превратили всё это нытьё в деньги»: Леонид Барац о психотерапии

Участники Квартера «И» Леонид Барац
и Ростислав Хаит
стали гостями «Интересного подкаста»
, в эфире которого обсудили всё, что касается отношений мужчины и женщины. Когда ведущий и гости коснулись темы психологии, выяснилось, что Леонид долго искал «своего терапевта» на фоне очень серьёзного кризиса в личной жизни.
«Я перебрал много психологов, и в основном на 2-3 раз они начинали рассказывать мне о своих проблемах. Я, как и Слава, очень скептически к этому ко всему относился. Но я был в такой точке, когда я понял, что могу и к бабке пойти какой-то. А и ходил. Приятель водил меня к какому-то человеку, ну я сразу понял, когда он попросил меня принести нож и вино на следующий раз, я уже к нему не пришёл. В общем, степень п*****а, в котором я находился, была уже такая, что вот разве что нож и вино я не принёс
.
Кризис, который заставил Леонида искать помощи вовне, вырос из болезненного расставания и ощущения бессмысленности. «Отправной точной, конечно же, послужила, «женская история», развал первой семьи очень тяжелый, расход со второй женой… В общем, там целая история длинная. И с детьми какие-то проблемы. Я прямо был на самом дне. А до этого времени — я просто его могу только вспоминать, а ощущать его я уже не могу, я знаю, что так было, но я его не помню в ощущениях — я был очень лёгким и слово «тоска» я знал, конечно, но не понимал, что оно означает. Я грустил, хорошо так, светло грустил. А вот потом началась тоска. Но она тоже была связана с женщинами. А это экстраполировалось уже на всё остальное: на уверенность в жизни, в себе, работе, друзьях. Поэтому пришлось пойти к психологу. При этом апатии не было. У меня был ужас, я был в кипятке. Но апатии, когда ты уже не хочешь хотеть… Это вообще самое страшное, я там не бывал»
.
Зато Леониду сторицей удалось «отбить» затраты на психолога, используя все свои кризисные этапы в творчестве: «Прошу заметить, что все эти мои «точки» принесли нам какое-то количество денег. И это то, что меня в некотором смысле успокаивает. Потому что мы превратили всё это нытьё и болезненные моменты в деньги»
.
А вот Ростислав, в отличие от друга, никогда не испытывал потребности в психотерапии. Леонид объяснил это врождённым умением Хаита молниеносно избавляться от дискомфорта. «Я давно наблюдаю за Славой, и как мне кажется, у него врождённое (и по-моему, от мамы) умение делать так, как хочется. Это во-первых. А во-вторых, если ему где-то некомфортно, что-то натирает, надо это исправить каким угодно образом. И неважно, если кому-то это доставит неудобства. Это хорошее качество, которое и не позволило заработать какому-то количеству коучей и психологов»
.
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