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«Никогда не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приёмное семье повлияло на него

10 декабря
2024 год

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10 декабря 2024
32-летний Барри Кеоган рассказал о детстве в приёмных семьях и о последствиях, с которыми ему пришлось столкнуться. В подкасте Джеймса Кордена «This Life of Mine» актёр признался, что у него есть «множество проблем с доверием».

«Никогда не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приёмное семье повлияло на него

Кеоган лишился матери в возрасте 12 лет, когда она умерла от передозировки героином. До этого они с братом успели пожить в тринадцати приёмных семьях: «У меня было много проблем с доверием, я никогда не доверял любви, никогда не верил, что кто‑то хочет узнать меня поближе или, скажем, стать моим другом», — рассказал актёр. Уже несколько лет он работает с терапевтами, чтобы избавиться от психологических травм, полученных в детстве. Два года назад Барри и сам стал отцом, и теперь старается работать над собой ещё больше.

«Никогда не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приёмное семье повлияло на него

Актёр признался, что заимствует некоторые «мужские черты» у людей, с которыми его сводит судьба. В качестве примера он привёл своего коллегу по фильму «Банши Инишерина» Колина Фаррелла: «В моей жизни всегда были близкие люди мужского пола, и они стали для меня своего рода отцами. Колин Фаррелл и подобные ему люди с большим сердцем, которые заботятся о тебе, я тянусь за ними во многом».
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«Никогда не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приёмное семье повлияло на него фотографии
«Никогда не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приёмное семье повлияло на него фотографии
«Никогда не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приёмное семье повлияло на него фотографии
«Никогда не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приёмное семье повлияло на него фотографии
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