Сергей Жуков пожаловался Бастрыкину на «серийного истца» Андрея Черкасова

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой оказать содействие в борьбе с продюсером Андреем Черкасовым.
фото: На съёмках фильма "Руки вверх"
Черкасов развернул целую кампанию по монетизации своих призрачных претензий против российских онлайн-кинотеатров и байопика «Руки вверх!». Через компанию ООО «Компания Топ7», зарегистрированную на жену Черкасова, продюсер пытается добиться блокировки показа фильма на российских платформах. А заодно требует от платформ выплаты компенсаций за нарушение исключительных прав на музыку группы, которыми он якобы обладает. Черкасов уже преуспел в своей борьбе — решения о предварительной блокировке фильма на платформах «Старт», «Кинопоиск», «Премьер» и «Иви» появились на сайте Мосгорсуда. А от «Кинопоиска» «Компания Топ7» потребовала 10 миллионов рублей компенсации за нарушение прав. Которые ничем не подкреплены документально.
По словам Сергея Жукова, «серийный истец» Черкасов (на счету которого 300 судебных исков) уже много лет пытается оспорить права на творчество коллектива: «Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов «Руки вверх!», у него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже 7 лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было. Фактически Черкасов нашел брешь в законодательстве и поставил её использование на поток. Ведь он досаждает не только нам, но и многим другим авторам, звукозаписывающим компаниям и пользователям. По сути, такая деятельность – не что иное, как рейдерство. А страдают от этого зрители, которых он лишает возможности видеть наше творчество».
Такой дерзкий модус операнди рассчитан на то, что юристы цифровых площадок не будут разбираться в подлинности предоставляемых документов и предпочтут замять дело, откупившись компенсацией. Примечателен и тот факт, что Черкасов почему-то стерпел прокат фильма и даже не пытается судится с кинотеатрами и прокатчиками.
От аппетитов Черкасова страдает не только Жуков и Потехин. «Продюсер» претендует также на интеллектуальную собственность Вячеслава Добрынина и участников групп «Комбинация», «Мираж» и «Кармен». Подробнее о нахальной конкисте Черкасова можно посмотреть в передаче «Отжать любой ценой», вышедшей на канале НТВ в конце сентября.
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