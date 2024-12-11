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«Скрыть не получилось»: Света Светикова ждёт третьего ребёнка

11 декабря
2024 год

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11 декабря 2024
41-летняя актриса мюзиклов и певица Света Светикова поделилась с подписчиками в телеграме забавным видео, в котором показала, что беременна. Актрисе долго удавалось скрывать своё "деликатное положение", но на поклонах рок-оперы “КарамазоВы” её "сдал" публике режиссёр Александр Рагулин. После чего Света сразу же записала видео в гримёрке.

«Скрыть не получилось»: Света Светикова ждёт третьего ребёнка

Позже актриса поделилась подробностями своей третьей беременности, признавшись, что долго взвешивала мысли о ребёнке и поняла, что не сможет себе простить, если не попробует родить ещё одного. Светикова и её возлюбленный Алексей Полищук уже воспитывают двух сыновей: 11-летнего Милана и 7-летнего Кристиана.

«Скрыть не получилось»: Света Светикова ждёт третьего ребёнка


«Беременна будто впервые, потому что всё абсолютно по-другому. Рассказывать о беременности не планировала, но вчерашний спектакль изменил мои планы. Скрыть не получилось. Добавлю, что я решила, что хочу третьего малыша, летом. Долго думала, взвешивала. Но однозначно понимала одно, я себе не простила бы, если бы не пошла за ещё одним чудом. Мы можем гнаться сколько угодно, за чем угодно, бежать, стремиться, ублажать свои амбиции… Но нет в этом покоя и счастья. Это всё временное удовлетворение. Счастье не в достижениях, счастье в любви».
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«Скрыть не получилось»: Света Светикова ждёт третьего ребёнка фотографии
«Скрыть не получилось»: Света Светикова ждёт третьего ребёнка фотографии
«Скрыть не получилось»: Света Светикова ждёт третьего ребёнка фотографии
«Скрыть не получилось»: Света Светикова ждёт третьего ребёнка фотографии
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