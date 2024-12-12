«Он был очень плохой партнёр, пока не получил травму»: Светлана Захарова о Николае Цискаридзе

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова
дала Надежде Стрелец интервью
, в котором рассказала о детстве в интернате, материнстве и работе с Николаем Цискаридзе
. Цискаридзе стал первым партнёром Захаровой, когда она пришла из Мариинского театра
в Большой
в 2003 году.
«Он не простой. С ним было очень сложно. Николай очень любит учить, а я привыкла работать по-другому. В Мариинке просто было так принято. Педагоги подсказывают что-то, а ты говоришь партнёру: тут меня так подержи, а тут так. А тут наоборот, стоит сзади меня партнёр и говорит мне, что я что-то не так делаю, потому что у него не получается поддержка. Он останавливался и говорил: «Вот, смотри, ты должна сделать…» И начинает меня учить. То есть, я уже опытная балерина, которая станцевала в Ла Скала и в Гранд Опера с самыми разными партнёрами. Для меня это было шоком и первое время я терялась, конечно же. А потом я поняла, что так не пойдёт»
.
«С Колей первое время было очень сложно танцевать. Я не скрою — он очень плохой партнёр. Он потрясающий танцовщик, но как партнёр он очень плохой. Ему поднять балерину — это была целая задача. Его физика была такая немножко женская: тонкая талия, длинные ноги, подъёмы, худые руки. А как партнёр он был достаточно сложным. До того момента, пока он не получил травму. Вообще, там была очень плохая история. Его заразили в больнице во время операции. Что-то ему занесли, что он чуть не умер. Слава Богу, он выжил и у него был достаточно сложный процесс восстановления. И он пошёл в зал качаться. И оброс мышечным корсетом и стал вообще другим партнёром. У него сила появилась в руках, с ним стало не страшно выступать. Он стал более спокойным, более рациональным. Вообще у него отношение поменялось и к балету, и к жизни, и к партнёршам, как мне кажется, после этой истории»
.
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