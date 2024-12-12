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«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре

12 декабря
2024 год

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12 декабря 2024
Легенды о закулисных интригах балетного мира давно уже стали частью своеобразного детского фольклора, как страшилки про чёрный-чёрный дом. А слухи про любовь партийных шишек к прозрачным балеринам зловещим полушёпотом передаются из интервью в интервью. Надежда Стрелец решила вслух задать этот вопрос приме-балерине Большого театра Светлане Захаровой. И получила туманное подтверждение того, что такое явление действительно существует.

«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре

«Такая деликатная тема. Всегда, конечно же, у артистов были покровители. Сильные мира сего хотели что-то хорошее сделать для своего любимчика. Сейчас это в меньшей степени».

От вопроса о покровителях самой Захаровой, балерина, засмеявшись, ушла. Уточнив, что никогда не злоупотребляла ничьей благосклонностью. «Я никогда не злоупотребляла своими знакомствами, друзьями. Я знала, что они есть. И что если в какой-то момент мне понадобится какая-то защита или помощь, я могу к ним обратиться. Мне этого было достаточно. А потом я была такая наивная первое время, что я покровительство воспринимала чуть-чуть по-другому».

«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре

Что касается расхожих мифов о жестоких интригах и пресловутом стекле в пуантах, Захарова подтвердила, что это вполне возможно. Но не так карикатурно, как в фильме «Чёрный лебедь».

«Это возможно. Но лично я не знаю людей, с кем бы это случилось. Может, как-то подогревается интерес к балету за счёт этого — у них там и зависть есть! А она есть в каждой профессии. Это человеческий фактор. «Черный лебедь» я посмотрела… Смешной фильм, конечно. Вообще, сплетни рождаются в больших гримёрках, а я всё это миновала, я всегда была в отдельной комнате. Вот уже много лет в гримёрной я одна. И меня этого устраивает. Хочется оградить себя от лишней информации».

«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре

Захарова также отметила, что атмосфера в балетных труппах меняется и по причине духовной трансформации артистов. Поэтому представить себе, что какой-то артист в пароксизме отчаяния и фрустрации из-за не доставшейся партии займётся членовредительством, едва ли возможно. «Сейчас вообще времена другие. Артисты стали верующими людьми. Смирение всё-таки должно быть. Нужно дождаться своего часа и своей роли».
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«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре фотографии
«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре фотографии
«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре фотографии
«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре фотографии
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