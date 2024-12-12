Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал Мамонты
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Селена Гомес выходит замуж

12 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2024
32-летняя Селена Гомес выходит замуж за своего возлюбленного, 36-летнего Бенни Бланко. Об этом актриса сообщила подписчикам в запретграме, блеснув фотографией гигантского помолвочного кольца, которое подсказало ей ответ "да". «Навсегда начинается сейчас» — подписала снимок Селена.

Селена Гомес выходит замуж

За год отношений с Бенни Селена прочитала и выслушала огромное количество непрошеных экспертных мнений по поводу непривлекательности своего избранника. И всё это время артистка защищала Бенни, заявляя, что никогда не была так счастлива. В целом, поверить несложно: до встречи с Бенни Селена не успевала разгребать проблемы со здоровьем и страдала депрессией после расставания с Джастином Бибером.

Селена Гомес выходит замуж

Селена Гомес выходит замуж
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке
Поиск по меткам
любовь
персоны
Джастин БиберСелена Гомес

фотографии >>
Селена Гомес выходит замуж фотографии
Селена Гомес выходит замуж фотографии
Селена Гомес выходит замуж фотографии
Селена Гомес выходит замуж фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Леонид Быков
Армине Варданян
Алиса Горшкова
Касым Жакибаев
Олеся Мацкевич-Грибок
Светлана Потанина
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Карен Морли
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
На расстоянии удара
боевик, спортивный фильм
США, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Мне тебя обещали
драма, триллер
Казахстан, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?