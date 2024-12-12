32-летняя Селена Гомес
выходит замуж за своего возлюбленного, 36-летнего Бенни Бланко
. Об этом актриса сообщила подписчикам в запретграме, блеснув фотографией гигантского помолвочного кольца, которое подсказало ей ответ "да". «Навсегда начинается сейчас»
— подписала снимок Селена.
За год отношений с Бенни Селена прочитала и выслушала огромное количество непрошеных экспертных мнений по поводу непривлекательности своего избранника. И всё это время артистка защищала Бенни, заявляя, что никогда не была так счастлива. В целом, поверить несложно: до встречи с Бенни Селена не успевала разгребать проблемы со здоровьем и страдала депрессией
после расставания с Джастином Бибером
.
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