«Планы у меня — выжить. Я борюсь со старостью»: Евгений Петросян о жене и детях

79-летний Евгений Петросян
стал гостем передачи Романа Костомарова «По душам»
, в эфире которой рассказал о своём творческом пути, семье и планах. В 2019 году Евгений Ваганович женился в пятый раз — на своём концертном директоре Татьяне Брухуновой
. Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте супруги счастливо живут вместе, воспитывая двоих детей
: 4-летнего сына Вагана и годовалую дочь Матильду. По словам Петросяна, у них с Татьяной полное взаимопонимание.
«Любви все возрасты покорны, и я ощутил это и очень признателен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание с супругой и я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости, понимаете? Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад этому».
Под ошибками молодости Петросян подразумевает расстановку приоритетов в пользу работы: «Я был женат на своей работе. Практически это 24 часа, мне иногда репертуар снился. Я не придавал значения семье. Я считал, что семья должна помогать в главном деле. Так у стариков было — жёны всегда помогали. И все приводные ремни семья должна обеспечивать — в бытовом и эмоциональном смысле. А артист должен принадлежать зрителю. Это искажённое мировосприятие, не надо так. Но у меня так было. А иначе бы я не преуспел»
.
Петросян также рассказал о сыне: «Я надеюсь, что дети будут очень талантливыми людьми, в этом я не сомневаюсь. Ваган точно не будет артистом. Он будет каким-нибудь человеком науки. Он кстати очень театральный человек — ему даже не надо было объяснять, как надо вести себя в театре. Он сидит, внимательно слушает, смеётся там, где надо смеяться, всегда оценивает все полутона. Аплодирует. Может сделать сверстникам замечание: в театре себя так не ведут. Несмотря на то, что дома шалит за милую душу».
«Планы у меня выжить. Правда, я для этого ничего не делаю с медицинской точки зрения. Всё не нахожу времени обследоваться. Очень насыщенно всё, выбираешь то, что необходимо окружающим, а не себе. Наверное, это неправильно. Но я борюсь со старостью. Хожу на тренировки три раза в неделю обязательно. И вы знаете, очень даже разгибает. С возрастом каждый человек имеет тягу становиться вопросительным знаком, но я стараюсь оставаться восклицательным»
.
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