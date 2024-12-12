«Свобода, которую нам дали, она была чрезмерна»: Евгений Петросян о деградации юмора и стендапе

В интервью Роману Костомарову
в передаче «По душам» Евгений Петросян
поделился своим не очень высоким мнением о стендаперах, отметив их сильные и слабые стороны. А также предположил, что юмористическая сцена в России не вынесла испытания свободой.
«Они не становятся артистами, потому что они разводят только свои бла-бла-бла. И они не становятся авторами, потому что это на уровне весёлого трепачества остаётся. Они же ещё ругаются матом очень сильно. И это неприемлемо. Потому что это для нормального человека просто неправильно. В мужской компании, отдельно, детей нет, женщин нет — ещё можно себе позволить. Но вот так со сцены — это нарушение всех канонов человеческих»
.
«Свобода, которую нам дали, она была чрезмерна, с моей точки зрения. Я свободен от всего. И от правил приличия в том числе. У стендаперов есть умение подметить, это есть. Но никакие творческие задачи там не ставятся. Там нет понятия об актёрском мастерстве и исполнительстве. Нет понимания, что такое цельное художественное произведение. Там просто есть разговор. А о чём? Они не являются защитником зрителя. Они просто балаболят».
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