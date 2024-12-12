Беременная Меган Фокс рассталась с Колсоном Бейкером

Однако спустя месяц таблоид TMZ сообщил, что Меган (уже в который раз) порвала с Колсоном. Причины расставания неизвестны, как и подлинность самого слуха — представители артистов не отвечают на назойливые вопросы прессы. Согласно источникам таблоидов, пара рассталась на День Благодарения во время отпуска в Колорадо. Меган якобы что-то увидела в телефоне Колсона, расстроилась, собрала вещи и уехала домой, прекратив общение с отцом своего будущего ребёнка. Вокруг предыдущих размолвок пары гуляли слухи о неверности Колсона и его зависимостях, так что резонно предположить, что и на этот раз Меган обнаружила, что её возлюбленный оказывает знаки внимания кому-то другому.
Об этом говорят и источники таблоида Daily Mail, по словам которых Меган обнаружила переписку Колсона с другой девушкой и решила покончить с этими «подростковыми отношениями», в которых поминутно «всё сложно». Сейчас у неё в приоритете ребёнок, которого она готова воспитывать самостоятельно. Актриса, по слухам, уже успела купить дом в Калифорнии, чтобы осесть на одном месте после рождения ребёнка — до этого она год переезжала с одной квартиры в другую. И уже несколько месяцев не жила вместе с Колсоном, потому что им было сложно уживаться вместе.
фото: Микеле Морроне
Кстати, не прошло и суток после известия о расставании, как в СМИ появились спекуляции на тему нового романа Меган — с итальянским актёром Микеле Морроне. Всего-то надо было появиться какому-то размытому видео, на котором Меган учит Микеле говорить на английском "Спанч Боб" без акцента, облокотившись на его накаченное плечо.
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