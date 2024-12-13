Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома х Алёна Ахмадуллина"

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И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Интервью

Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка»

Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров