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Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома х Алёна Ахмадуллина"

13 декабря
2024 год

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13 декабря 2024
Неделю назад в ГУМе открылся трёхэтажный (там теперь места много) бутик нового бренда «Хохлома х Алёна Ахмадулина», а побывавшая на открытии Софья Эрнст сообщила, что стала лицом бренда.

Софья Эрнст стала лицом бренда Хохлома х Алёна Ахмадуллина

Софья Эрнст стала лицом бренда Хохлома х Алёна Ахмадуллина

Актриса опубликовала в запретграме фотографии из лукбука и написала, что вдохновляется самобытной русской культурой. И это не такие уж пустые слова — Софья уже два года как припадает к истокам. Актриса придумала популярное шоу «Играем свадьбу», участники которого отмечают вступление в брак по традициям разных регионов России. На волне успеха передачи Эрнст провела на ВДНХ выставку "Русская свадьба", на которой поженили 48 пар. А также собиралась открыть минувшей осенью на Большой Никитской Дворец Культуры «Исток» — место, где русские ремесленные традиции встречаются с современными тенденциями.

Софья Эрнст стала лицом бренда Хохлома х Алёна Ахмадуллина

Софья Эрнст стала лицом бренда Хохлома х Алёна Ахмадуллина
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обсуждение >>
№ 1
ЛинаМисс   13.12.2024 - 11:35
Не особо мне нравится стиль одежды бренда Хохломы. Не понимаю куда такую одежду можно одевать. Сейчас может и можно всё народное старинное, но я такое не разделяю. читать далее>>
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Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома х Алёна Ахмадуллина" фотографии
Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома х Алёна Ахмадуллина" фотографии
Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома х Алёна Ахмадуллина" фотографии
Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома х Алёна Ахмадуллина" фотографии
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