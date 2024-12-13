Софья Эрнст стала лицом бренда "Хохлома х Алёна Ахмадуллина"

Неделю назад в ГУМе открылся
трёхэтажный
(там теперь места много)
бутик нового бренда «Хохлома х Алёна Ахмадулина», а побывавшая на открытии Софья Эрнст
сообщила, что стала лицом бренда.
Актриса опубликовала в запретграме фотографии из лукбука и написала, что вдохновляется самобытной русской культурой. И это не такие уж пустые слова — Софья уже два года как припадает к истокам. Актриса придумала популярное шоу «Играем свадьбу»
, участники которого отмечают вступление в брак по традициям разных регионов России. На волне успеха передачи Эрнст провела на ВДНХ выставку "Русская свадьба", на которой поженили 48 пар. А также собиралась открыть минувшей осенью на Большой Никитской Дворец Культуры «Исток»
— место, где русские ремесленные традиции встречаются с современными тенденциями.
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