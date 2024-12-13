Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков

Новости кино
Музыкальный байопик покажет Первый канал
Новости кино
Освободившееся место как минимум шесть месяцев будет занимать Надежда Андрющенко
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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
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Юморист исправляет ошибки молодости
Интервью
Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров
Спутник телезрителя
С 11 на 12 декабря, 04:50, Дом кино
Анимация
Продолжение одного из самых красивых мультфильмов XXI века
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