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Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков

13 декабря
2024 год

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13 декабря 2024
11 декабря в особняке Дом Пашкова состоялся торжественный гала-ужин, посвященный II Церемонии награждения премии "Герои Peopletalk". Лауреатами премии в этом году стали Юра Борисов, Ида Галич, Анна Матисон и Артемий Лебедев. А среди гостей вечера были замечены Сергей Безруков, Анна Седокова, Наташа Бардо, Юля Паршута, Анастасия Уколова и многие другие.

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Ангелина Стречина

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Ида Галич

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Анна Матисон

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Анна Александрова

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Наташа Бардо

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Анастасия Уколова

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Ингрид Олеринская

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Артемий Лебедев

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Сергей Безруков и Анна Матисон

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Лиза Моряк

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Юля Паршута

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков
фото: Анна Седокова
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Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков фотографии
Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков фотографии
Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков фотографии
Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков фотографии
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