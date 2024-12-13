«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию

Кристина Асмус
снова повредила ногу. На этот раз актриса получила травму во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». «Те, кто хоть раз видел его, знают насколько он гиперсложный и травмоопасный. Плюс в спектакле много пластики, физики, прыжков, поддержек, я на каблуках, а на сцене вода, подиумы, скользко, вот и упала нескладно Леди Асмус. Ещё и в самом начале»
, — рассказала актриса в соцсетях. «Секунд 7 я думала останавливать спектакль или нет, потом пару сцен колено шептало, что протянем, ну а дальше я в полубреду и на адреналине 2 с лишним часа с вылетающим коленом доползала до финала. Не советую повторять это полнейшее безумие, больно и незачем. К сожалению, я осознала это только когда очнулась от спектакля и вернулась в себя»
, — подытожила Кристина.
В итоге актрисе поставили диагноз "разрыв передней крестообразной связки колена", а точнее «того, что было вместо неё»
, так как 9 лет назад Кристина уже рвала эту связку и ей сделали новую из сухожилия. Сейчас актрисе снова потребовалась операция, в ходе которого обнаружилась ещё одна травма. «Вскрыли правое колено на операционном столе, а там секретик. Оказалось, что помимо разрыва передней крестообразной связки, я ещё и мениск порвала. Так что операция лилось почти 4 часа без антракта. Ещё и материал брали из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита»
, — рапортовала актриса.
Дальше актрисе предстоит реабилитация и 3-4 недели на костылях. К слову, Кристина уже четвёртый год подряд сталкивается с травмами ног. В прошлом году у неё был перелом со смещением, в результате которого могла остаться хромота на всю жизнь.
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