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«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию

13 декабря
2024 год

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13 декабря 2024
Кристина Асмус снова повредила ногу. На этот раз актриса получила травму во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». «Те, кто хоть раз видел его, знают насколько он гиперсложный и травмоопасный. Плюс в спектакле много пластики, физики, прыжков, поддержек, я на каблуках, а на сцене вода, подиумы, скользко, вот и упала нескладно Леди Асмус. Ещё и в самом начале», — рассказала актриса в соцсетях. «Секунд 7 я думала останавливать спектакль или нет, потом пару сцен колено шептало, что протянем, ну а дальше я в полубреду и на адреналине 2 с лишним часа с вылетающим коленом доползала до финала. Не советую повторять это полнейшее безумие, больно и незачем. К сожалению, я осознала это только когда очнулась от спектакля и вернулась в себя», — подытожила Кристина.

«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию

В итоге актрисе поставили диагноз "разрыв передней крестообразной связки колена", а точнее «того, что было вместо неё», так как 9 лет назад Кристина уже рвала эту связку и ей сделали новую из сухожилия. Сейчас актрисе снова потребовалась операция, в ходе которого обнаружилась ещё одна травма. «Вскрыли правое колено на операционном столе, а там секретик. Оказалось, что помимо разрыва передней крестообразной связки, я ещё и мениск порвала. Так что операция лилось почти 4 часа без антракта. Ещё и материал брали из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита», — рапортовала актриса.

«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию

Дальше актрисе предстоит реабилитация и 3-4 недели на костылях. К слову, Кристина уже четвёртый год подряд сталкивается с травмами ног. В прошлом году у неё был перелом со смещением, в результате которого могла остаться хромота на всю жизнь.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   13.12.2024 - 13:09
Мне кажется или это уже знаки судьбы. Как после таких серьезных травм можно нормально возвращаться в профессию. Но Асмус конечно молодец, даже после сложной операции выглядит на фото прекрасно. читать далее>>
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Кристина Асмус

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«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию фотографии
«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию фотографии
«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию фотографии
«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию фотографии
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