«4 часа без антракта»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию

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И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Волк влюбляется в зайчиху, но это не главная их проблема

Закон каменных джунглей: «Выдающиеся звери» — серьезное аниме о предубеждениях и расслоении общества

С 11 на 12 декабря, 04:50, Дом кино

«Конец сезона»: Дотянуться до неба в алмазах

Интервью

Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка»

Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров