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Александр Кузнецов рассказал, как случайно сдал экзамен в конную полицию

13 декабря
2024 год

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13 декабря 2024
Актёр Александр Кузнецов, уехавший из России два года назад, дал интервью иноагенту Антону Долину, в котором вспомнил забавный случай времён подготовки к роли в исторической драме «Сердце Пармы». Фильм переполнен боевыми сценами с участием лошадей, и Александр 9 месяцев готовился, осваивая верховую езду и трюки. А тренировки проходили на ипподроме московской конной полиции.

Александр Кузнецов рассказал, как случайно сдал экзамен в конную полицию

«Я ходил на уроки конные, у меня было 60 уроков где-то. Потому что я боялся лошадей — на «Скифе» сильно упал с лошади, повредил позвоночник. И я ходил заниматься с московской конной полицией. Это очень смешно. Однажды я пошёл репетировать, взял с собой резиновый меч, все дела. Прихожу, а там стоят 12 лошадей и 11 всадников. Я такой: «А что происходит?» И тренер говорит: «Ой, я забыл про тебя… Ладно, давай уже садись на лошадь». И вдруг заходит комиссия огромная — полицейские, человек 50, и они все садятся на трибуны. Тренер говорит: «Давай, я тут перепутал по времени, давай тогда сейчас твоё занятие пройдёт в таком формате». Я говорю: «Так а что это?» «Это экзамен в конную полицию».

Александр Кузнецов рассказал, как случайно сдал экзамен в конную полицию

И мы начинаем ездить змейкой, трюки делать — когда держишься за седло, поднимаешь ноги и делаешь кувырок назад — и всё это мы должны были сделать каскадом. Все ещё гладко выбриты, а я с бородой, в образе. И все на меня смотрят типа «кто это?» И там был капитан, который нас направлял, приказы отдавал. Потом воду принесли, брызгали нас водой, потому что мы, как полицейские, должны уметь управлять лошадью и давить толпу. Так на самом деле учат не только российскую конную полицию, так везде. Потому что лошадей из шлангов поливают водой, они боятся, а ты должен уметь возвращать коня в реальность. Я не мог перестать улыбаться, потому что это была настолько абсурдная ситуация. И всё, мы сдали этот экзамен, я на стрессе чаще всего хорошо делаю вещи, если нет другого выхода. И тренер в конце сказал: «Молодец, всё, принят в полицию».
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Александр Кузнецов рассказал, как случайно сдал экзамен в конную полицию фотографии
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